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    4. Kiracı 1 yıldan fazla süredir yanlış kişiye kira ödediğini fark edince yıkıldı! Ev sahibi dava açtı... Sosyal medyada çok konuşuldu

    Kiracı 1 yıldan fazla süredir yanlış kişiye kira ödediğini fark edince yıkıldı! Ev sahibi dava açtı... Sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 15:05
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    TikTok'ta Kody Lynn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bir yıldan uzun süredir kirasını yanlış kişiye ödediğini öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kiranın ödenmemesi nedeniyle gerçek ev sahibi Lynn'a dava açtı. Genç kadın yaşadıklarını TikTok'tan anlatınca kısa sürede viral oldu.

    Kiracı 1 yıldan fazla süredir yanlış kişiye kira ödediğini fark edince yıkıldı! Ev sahibi dava açtı... Sosyal medyada çok konuşuldu

    TikTok'ta Kody Lynn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yanlış ev sahibine kira ödediği için yaşadığı zorlu durumu sosyal medyadan anlatınca milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kirasını ve güvenlik depozitosunu ev sahibine aktarmak için bir uygulama kullandığını söyleyen Lynn, 13 ay sonra ev sahibinin bunlardan hiçbirini almadığını keşfetti. Farkında olmadan 18.508 dolar tutarında ödenmemiş kira borcuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Lynn, ev sahibinin kendisine dava açtığını ifade etti.

    PARAYI ALDIĞINI SÖYLEMEMİŞ

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    TikTok kullanıcısı, yanlışlıkla ödeme yaptığı adamın "Ohio'da rastgele bir mali danışman" olduğunu ve kendisine yanlış kişiye gönderim yaptığına ilişkin olarak bilgilendirme yapmadığını söyledi.

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