Kiracı 1 yıldan fazla süredir yanlış kişiye kira ödediğini fark edince yıkıldı! Ev sahibi dava açtı... Sosyal medyada çok konuşuldu

TikTok'ta Kody Lynn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yanlış ev sahibine kira ödediği için yaşadığı zorlu durumu sosyal medyadan anlatınca milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kirasını ve güvenlik depozitosunu ev sahibine aktarmak için bir uygulama kullandığını söyleyen Lynn, 13 ay sonra ev sahibinin bunlardan hiçbirini almadığını keşfetti. Farkında olmadan 18.508 dolar tutarında ödenmemiş kira borcuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Lynn, ev sahibinin kendisine dava açtığını ifade etti.

PARAYI ALDIĞINI SÖYLEMEMİŞ

TikTok kullanıcısı, yanlışlıkla ödeme yaptığı adamın "Ohio'da rastgele bir mali danışman" olduğunu ve kendisine yanlış kişiye gönderim yaptığına ilişkin olarak bilgilendirme yapmadığını söyledi.