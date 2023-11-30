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    4. Mide bulandıran görüntüler! Kasap çiğ etin kemiğini ağzıyla çıkarttı... O anları sosyal medyadan paylaşılınca tepkilerin odağına yerleşti

    Mide bulandıran görüntüler! Kasap çiğ etin kemiğini ağzıyla çıkarttı... O anları sosyal medyadan paylaşılınca tepkilerin odağına yerleşti

    30.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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    Mide bulandıran görüntüler! Kasap çiğ etin kemiğini ağzıyla çıkarttı... O anları sosyal medyadan paylaşılınca tepkilerin odağına yerleşti

    Doğu Çin'in Anhui eyaletinde Çinli bir kasabın çiğ kuzunun kemiğini çıkarmak için ağzını kullandığını gösteren anlar ülkede tepkilere neden oldu. Görüntüler Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Wiebo üzerinden paylaşıldı. Kasap bu tekniğin yıllardır uygulandığını söyleyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Doğu Çin'in Anhui eyaletinde ismi açıklanmayan bir kasabın hareketi tepkilere neden oldu. South China Morning Post'un haberine göre görüntülerde kasap çiğ kuzu etinin kemiğini çıkartmak için dişlerini kullandığı görüldü. Kasap, bu tekniğin onlarca yıldır uygulandığını ve bir uzman tarafından yapıldığı takdirde ete tükürük bulaşmadan uygulanabileceğini ileri sürse de sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülere kısa sürede binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İğrenç ve tamamen sağlıksız" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çiğ ette bulunan bakterilerin ağız yoluyla kolayca bulaşma riski tehlikeli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir. İlk kez satıcının hayatı hakkında kendi hayatımdan daha fazla endişeleniyorum" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Çin kemik kuzu eti
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