Mide bulandıran görüntüler! Kasap çiğ etin kemiğini ağzıyla çıkarttı... O anları sosyal medyadan paylaşılınca tepkilerin odağına yerleşti

MYNET-DIŞ HABERLER Doğu Çin'in Anhui eyaletinde ismi açıklanmayan bir kasabın hareketi tepkilere neden oldu. South China Morning Post'un haberine göre görüntülerde kasap çiğ kuzu etinin kemiğini çıkartmak için dişlerini kullandığı görüldü. Kasap, bu tekniğin onlarca yıldır uygulandığını ve bir uzman tarafından yapıldığı takdirde ete tükürük bulaşmadan uygulanabileceğini ileri sürse de sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülere kısa sürede binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İğrenç ve tamamen sağlıksız" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çiğ ette bulunan bakterilerin ağız yoluyla kolayca bulaşma riski tehlikeli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir. İlk kez satıcının hayatı hakkında kendi hayatımdan daha fazla endişeleniyorum" yorumunu ekledi.