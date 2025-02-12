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Kiralardan bıktı! Çareyi minibüse taşınmakta buldu: "2500 sterlin (112.481,63 TL) tasarruf ediyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 11:32
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Leanna isimli bir kadın, daire için kira ve faturalara ayda 2.500 sterlinden (112.481,63 TL) fazla para harcamak istemediğini ve bu yüzden bunun yerine bir minibüste yaşamaya karar verdiğini açıkladı. Eşi ve köpeğiyle birlikte minibüste yaşadığını ifade eden Leanna, "Daha uygun fiyatlı bir yaşam tarzını benimsedik. Bunu çok sevdik" dedi.

Kiralardan bıktı! Çareyi minibüse taşınmakta buldu: "2500 sterlin (112.481,63 TL) tasarruf ediyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'de yaşayan Leanne isimli bir kadın eşi ve köpeğiyle birlikte kendilerine ait bir evde yaşamak yerine minibüsü tercih ederek bu uygun fiyatlı hayatlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Sosyal medyadan kendilerine sıklıkla bir ev satın almaları ya da kiralamaları yönünde yorumlar yapıldığını belirten Leanna, "Haklısın, neden sadece bir ev kiralamıyoruz ya da satın almıyoruz? O zaman bunun bize ne kadara mal olacağına dair ortalamalarla başlayalım" diyerek aylık tasarruf sağladığı konuları paylaştı.

KİRA VE FATURA DERDİ YOK

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Google'a göre küçük bir daire veya küçük bir tek yatak odalı ev için kiranın ortalama 1.200 £ olacağını iddia eden Leanne, gaz maliyetinin bir haneye ayda 160 sterline, elektriğin ise 60 sterline mal olacağını iddia etti. Aynı zamanda Leanne daha sonra ev sigortasının ayda 40 sterline mal olduğunu, iki araç için araç sigortasının ise ayda yaklaşık 200 sterline mal olacağını ve araç vergisinin de ayda yaklaşık 60 sterline mal olacağını fark etti. Bir de üzerine belediye vergisi için ayda 100 sterlin verilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra tüm bu masrafların yanı sıra su ve yiyecek masrafları için de ayda yaklaşık 40 sterlin ödemesi gerektiğini , toplam maliyetinin ise yaklaşık 2.515 sterline ulaşacağını iddia etti. Ama bunun yerine Leanne ve ailesi bir minibüste yaşıyor ve belediye vergisi , kira veya elektrik ödemiyor.

45 DAKİKA SUYUN ISINMASINI BEKLİYORLAR

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Tekerlek üzerindeki hayatlarının bazı olumsuz yanları olmasına rağmen onu tercih ettiklerini söyleyen Leanne, "Birçok arkadaşımız ve tanıdığımız insanların yaptığı gibi, İngiltere'de küçük bir daireye taşınabilirdik ; çünkü yaşamaya uygun olmayan küf dolu yerler ve fahiş gaz , elektrik, su ve daha birçok şey için fiyatlar var. Kulağa inanılmaz geliyor ama duşumuzu bir kovayla doldurup 45 dakika ısınmasını beklemeye katlanabileceğimizi düşünüyorum. Elektriğimiz bedava, güneşten geliyor ve suyumuz kamp alanı veya arazi kirasının fiyatına dahil. İşte bu yüzden İngiltere'de ev kiralamıyoruz veya satın almıyoruz."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

"billyandleanne" kullanıcı adıyla paylaşılan TikTok klibi , kısa sürede 169 bin 900 kez izlenme sayısına ulaşarak birçok kişinin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları Leanne'in yaşam tarzından etkilendi ve birçoğu bunu dile getirmek için yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Harika bir hayat yaşıyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bir yaşam biçimi" yorumunu yaptı. Üçüncü sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzel söylemişsiniz, eşim ve ben de minibüste yaşıyoruz" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Kira fatura
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