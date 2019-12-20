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‘Kıran-10’ operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

10 Kazan Vadisi’ operasyonunda “terör örgütüne üye olma suçundan” aranan 2 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, yürütülen ‘Kıran-10 Kazan Vadisi’ operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

10 Kazan Vadisi’ operasyonunda “terör örgütüne üye olma suçundan” aranan 2 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, yürütülen ‘Kıran-10 Kazan Vadisi’ operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şu anda Hakkari’de ‘Kıran-10 Kazan Vadisi’ operasyonunu İl Jandarma Komutanının komutasında yaptıklarını belirterek, “Operasyonda 48 tim görev alıyor. Bunun içinde jandarma komandolarımız var, jandarma özel harekat var, polis özel harekat timlerimiz var, güvenlik korucularımız var. Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi’nde operasyon devam ediyor. Ülkemizde bir terörist dahi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

“Terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Vali Akbıyık, Kazan Vadisi’nin terör örgütü açısında önemli bir bölge olduğunu belirterek, “Şu anda aldığımız ilk bilgilere göre operasyon kapsamında yapılan sığınak ve barınak aramasında, 1 adet Bixi makineli tüfek, 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfeği, 568 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı,10 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. ‘Terör örgütüne üye olma suçundan’ aranan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alınmıştır” diye konuştu.

Tuğgeneral Öztürk’ten ‘inanç ve kararlılık’ vurgusu
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ise yürütülen operasyonu harita üzerinde anlatarak bilgi verdi. Tuğgeneral Öztürk, “Kazan Vadisi’nde toplam 48 timden oluşan jandarma, emniyet ve güvenlik korucu olmak üzere 732 kişi ile Kazan, Meşeli, Kayalık, Çeltik köyleri ile Başaklı mahallelerinde Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonu başlamıştır. Operasyon kapsamında bölgede üstlenen veya olma ihtimali olan bölücü terör örgütü mensuplarını yerinde bulup etkisiz hale getirmek, bölgede saklanmış silah, malzeme, mühimmat, EYP’lerin ortaya çıkartılması, terör örgütünün barındığı mağara, sığınak, erzak depolarının bulunarak imha edilmesi amaçlanmaktadır. Şu anda operasyon bölgede inançlı ve kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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