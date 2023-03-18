Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı! Kiracı şikayetçi oldu polis harekete geçti

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı konusundaki gerilimler sık sık gündem oluyor. Son olarak Adana'da yaşanan bir olay dikkat çekti. Kiracı A.K. (60) bundan 4 sene önce İsmetpaşa Mahallesinde taşındığı ve aylık 833 TL kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin de aylık kirayı 5 bin TL'ye çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürüp polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis harekete geçti ve ev sahibi gözaltına alındı. İşte detaylar...

YILLIK 60 BİN LİRA KİRAYI ÖDEYEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kiracı A.K., eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini, evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını, devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını, yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi E.Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatin de arızalandığını, A.K.'yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.

HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALINDIĞINI SÖYLEDİ

Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü. (İHA)



