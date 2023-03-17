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Ev sahibiyle kiracı arasında şaşkına çeviren kriz! Tek geliri hasta annesinden dolayı aldığı aylık... "Bu kadar olmaz ki"

17.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da ev sahibi, iddiaya göre, aylık 833 lira olan kirayı son olarak 5 bin lira yapınca, bunu ödemeyeceğini ve evden çıkamayacağını söyleyen 60 yaşındaki Aynur Kaya'nın elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya, tek gelirinin annesinden dolayı devletin verdiği para olduğunu belirtirken, "Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum... Bu kadar olmaz ki” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ev sahibiyle kiracı arasında şaşkına çeviren kriz! Tek geliri hasta annesinden dolayı aldığı aylık... "Bu kadar olmaz ki"

İddiaya göre, kocası tarafından 20 yıl önce terk edilen 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde 3 katlı evin 2. katını kiraladı. Beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya’nın tek gelir kaynağı ise annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaş. Kaya, aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart’ta senesi doldu. Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi.

ÖNCE 2 BİN 500 LİRA SONRA 5 LİRA YAPMAK İSTEDİ! ÖDEYEMEYECEĞİNİ VE EVDEN DE ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE...

Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya’dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya’dan aylık 5 bin lira istedi. Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.

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Bu nedenle kadının evinin suyu kesilirken, elektrik firmasından mesaj geldiği için Kaya müşteri hizmetleriyle görüşüp elektriğinin kesilmesinin önüne geçti. Kaya, yatalak annesiyle şimdi suyu kesik evde yaşam mücadelesi veriyor.

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"ÖDEYECEK GÜCÜM YOK, NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM"

Kaya, ev sahibinin önce ev kirasını aylık 2 bin 500 lira, sonra ise 5 bin lira yaptığını belirterek, “Kirayı yıllık önce 30 bin liraya sonra 60 bin liraya çıkardı. Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Beni tehdit edip duruyor. Ben de gidip şikayetçi oldum. Ancak şuan evimde su yok. Benim annem hasta. Tek gelirim annemden dolayı devletin verdiği para. Bu kadar olmaz ki” diyerek gözyaşlarına boğuldu. (İHA)

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Adana Kiracı ev sahibi

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