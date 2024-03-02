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Kirayı almaya geldi acı gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki adam...

02.03.2024 20:36
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 66 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Kirayı almaya gelen ev sahibi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıkarken, adamın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kirayı almaya geldi acı gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki adam...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, evin kirasını almak için kapıyı çalan ev sahibi 66 yaşındaki Sami Atlı'ya ulaşamadı.

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ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Ev sahibinin ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri Sami Atlı'yı cansız halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından 66 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemenin ardından yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen Sami Atlı'nın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya Karasu
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