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Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömürbekova, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Ömürbekova, AA'nın fotoğraflarını güzel ve yaşam dolu bulduğunu belirterek, haber karegorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafını beğenen Ömürbekova, "spor" kategorisinde ise oyunu, Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

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Kırgızistan Yılın Fotoğrafları

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