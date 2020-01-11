Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkenin güney sınırında yaşanan gelişmelerle ile ilgili Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov ile Rahman'ın telefonda görüştüğü ve geçmişten bu yana iki ülke halkının barış ve dostluk içinde yaşaması için gayretlerinin önemini vurguladığı belirtildi.

Ceenbekov, Kırgız ve Tacik sınında son dönemde gerginliklerin artığına dikkati çekerek, “Kırgızlar ve Tacikler arasında asırlık bir dostluk vardı, şimdi de var ve olmaya devam edecek. Sınırda durumun gerilmesine izin vermemeliyiz. Ne yazık ki, son zamanlarda sınır alanındaki çatışmalar daha sık hale geldi. Bir gün önce Kırgızistan ve Tacikistan sınır bölgede bir olay daha meydana geldi." değerlendirmesinden bulundu.

İki ülke vatandaşları arasında yaşanan gerginliklerin çok hassas hale geldiğini kaydeden Ceenbekov, Kırgız-Tacik sınır hattında dün yaşanan olaya ilişkin, "Ortak soruşturmanın ardından sorumlu olanların cezalandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.