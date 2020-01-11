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  4. Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile telefonda görüştü - Cumhurbaşkanı Ceenbekov: - "Kırgızlar ve Tacikler arasında asırlık bir dostluk vardı, şimdi de var ve olmaya devam edecek. Sınırda durumun gerilmesine izin vermemeliyiz. Ne yazık ki, son zamanlarda sınır alanındaki çatışmalar daha sık hale geldi."

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkenin güney sınırında yaşanan gelişmelerle ile ilgili Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov ile Rahman'ın telefonda görüştüğü ve geçmişten bu yana iki ülke halkının barış ve dostluk içinde yaşaması için gayretlerinin önemini vurguladığı belirtildi.

Ceenbekov, Kırgız ve Tacik sınında son dönemde gerginliklerin artığına dikkati çekerek, “Kırgızlar ve Tacikler arasında asırlık bir dostluk vardı, şimdi de var ve olmaya devam edecek. Sınırda durumun gerilmesine izin vermemeliyiz. Ne yazık ki, son zamanlarda sınır alanındaki çatışmalar daha sık hale geldi. Bir gün önce Kırgızistan ve Tacikistan sınır bölgede bir olay daha meydana geldi." değerlendirmesinden bulundu.

İki ülke vatandaşları arasında yaşanan gerginliklerin çok hassas hale geldiğini kaydeden Ceenbekov, Kırgız-Tacik sınır hattında dün yaşanan olaya ilişkin, "Ortak soruşturmanın ardından sorumlu olanların cezalandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Medyada çıkan kışkırtıcı haberlerin iki ülkenin iyi komşuluk ve dostluk ruhuna uygun olmadığını da vurgulayan Ceenbekov, sınır hattında gerginliklerin önlenmesi için yerel halkın bilgilendirilmesinin önemini kaydetti.

Kırgızistan Devlet Sınır Hizmetleri, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Jaka-Oruk yerleşim biriminde, Tacikistan'dan geldiği ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler tarafından Kırgızistan vatandaşlarına ait araçlar ile evlerini taşlamış ve askerlere ateş açtığını duyurmuştu.

İki ülke sınır hattında yaşanan olayın ardından Kırgızistan Başbakanı, güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Tacikistan'daki muhataplarıyla sınırdaki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yapmış, taraflar arasında sınırdaki olayın ortak soruşturulmasına karar verildiği ifade edilmişti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığına çağrılan Tacikistan Büyükelçilik yetkilisine nota verilmişti.

- Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginlik

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıktaki bölgede iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

İki ülke arasında hükümetler arası sınır belirleme çalışma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor, ancak her ay yaşanan gerginlikler yüzünden komisyonun çalışmalarında ilerleme sağlanamıyor.

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Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik Kırgız-Tacik

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