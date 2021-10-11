Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ü’nün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolculardan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından kazalı araçlar çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)



