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  4. Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

11.10.2021 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de gece yarısı çevreyolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ü’nün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolculardan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından kazalı araçlar çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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