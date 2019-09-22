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Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) özel bir şirkete ait Geri Dönüşüm Fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Yangın, saat 13.00 sıralarında Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çıktı.

Kırıkkale’de Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) özel bir şirkete ait Geri Dönüşüm Fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çıktı. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait Geri Dönüşüm Fabrikasının açık alan deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı alevler kısa sürede fabrikayı esir altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çıkan yangının büyük bir bölümünü kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanıldı. Jandarma ve polis ekipleri fabrika çevresinde ve içerisinde giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Can kaybı ve yaralının olmadığı fabrika yangınında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, "Burası Yahşihan bölgesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Geri Dönüşüm Fabrikası bize fabrikanın komplesi yandığı şeklinde ihbarda bulunuldu. Gördüğünüz gibi açık alanda buraya biriktirilmiş plastik malzemeler yanıyor. Bizde kontrollü bir şekilde Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan belediyesi itfaiye ekiplerince yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Önce geçmiş olsun diyorum. Geri dönüşümden kaynaklanan açık alanda çıkan yanla ilgili ihbar geldi. Yahşihan ve Kırıkkale Belediyesi olarak yangına müdahale ediliyor. 2 saat kadar yangına müdahale ediliyor inşallah yangına son vereceğiz. Önemli olan sevindirici olan can kaybının olmaması yaralımız yok kontrol altın aldı bizim arkadaşlar." şeklinde konuştu.

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı

Kırıkkale OSB’de fabrika yangını kontrol altına alındı
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