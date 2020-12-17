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Kırıkkale’de 678 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

17.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 678 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 678 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarda F.Ç. isimli şahsın kente gümrük kaçağı kıyılmış tütün getireceği bilgisine ulaştı. Söz konusu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahsın aracında yapılan aramalarda toplamda 678 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.
Şahıs hakkında ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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