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Kırıkkale'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Samsun-Kırıkkale kara yolu su birikintisi nedeniyle kısa süreli kapatıldı

Kırıkkale'nin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Zafer Caddesi'nde kavak ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle, park halindeki otomobilin üzerine devrildi, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Etkili sağanak sonrasında oluşan su birikintileri nedeniyle Samsun-Kırıkkale kara yolu, Kırıkkale yönünde trafiğe kısa süreli kapatıldı.

Balışeyh Kaymakamlığı ve Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kapatılan kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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Karayolu kırıkkale sağanak Samsun-Kırıkkale trafiğe kapatıldı

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