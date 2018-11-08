Kırıkkale'nin 'suç makinesi' yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 9 suçtan aranan ve 27 suçtan da kaydı bulunan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak (28), polis tarafından yakalandı.
Asayiş Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 17.00 sıralarındaki uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucu araç Osmangazi Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan kimik kontrolünde, sürücünün, Kırıkkale'de 9 suçtan aranan, 27 suçtan sabıka kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Altınkaynak, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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