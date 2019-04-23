KADIN

Kırılgan tırnak sendromuna yakalananlara iyi haber: Artık tırnaklarınız kırılmayacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

Nüfusun yüzde 20’sini etkileyen, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülen kırılgan tırnak sendromundan muzdarip olanlara bilim dünyasından sevindirici bir haber geldi. Hayvanlardan elde edilen biyoaktif kolajen peptit takviyesinin bu rahatsızlığı iyileştirdiği keşfedildi.

Kırılgan tırnak sendromuna yakalananlara iyi haber: Artık tırnaklarınız kırılmayacak

Uzman Diyetisyen Ayşenur Fişek, Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi, Biyomedikal Bilimler Enstitüsü, Hücre ve Gelişim Biyolojisi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

TIRNAK KIRILMA SIKLIĞI 6 KAT AZALDI

“İlk kez yapılan klinik deneyde, tırnakta pullanma, tırnak kenarlarında pürüzlenme, düzensiz tırnak kenarları olan, yaşları 18-50 arasında değişen 25 sağlıklı kadına, 6 ay boyunca günde 2,5 gr biyoaktif kolajen peptit verildi.

12 haftalık tedaviden sonra biyoaktif kolajen peptit alımının tırnak büyümesi üstünde belirgin bir iyileşmeye sebep olduğu görüldü. Günlük biyoaktif kolajen peptit desteği ile tırnak büyümesinde yüzde 10’luk bir artış sağlandığı belirlendi. 24 haftanın sonunda bu artış yüzde 12 ve son kez biyoaktif kolajen peptit alındıktan dört hafta sonra da yüzde 15 olarak ölçüldü.

Çatlak ya da pullanmış tırnak görünümünde de azalma gözlendi. Tedaviye başlamadan önce katılımcıların tırnak kırılma sıklığı ayda 10 kez olarak belirlendi. 24 haftalık tedaviden sonra tırnak kırılma sıklığı 6 kat azalma gösterdi. Etken maddenin etkisinin kaybolma fazında ise yüzde 42’lik bir azalma görüldü.

PÜRÜZSÜZ TIRNAKLAR

Tırnakta pullanma, kenarlarda düzensizlik ve pürüzlü tırnak gibi kırılgan tırnak sendromu belirtilerini orta ve ciddi seviyede taşıyan kadınlarda 12 haftalık tedavi sonucunda bu belirtiler yarı yarıya azalırken, bu belirtilerin hafif olarak görüldüğü kişi sayısı iki katına çıktı. Tırnağın ortadan ikiye bölündüğü ciddi kırık tırnak sendromu yaşayan katılımcıların oranı 24 haftalık biyoaktif kolajen peptit tedavisi ile yüzde 4’ten yüzde 0’a düşerken, hafif kırılgan tırnak sendromu olanların oranı yüzde 17’den yüzde 38’e yükseldi.

Tırnakların pürüzlülüğü bakımından kolajen tedavisinden önce ve sonra klinik olarak ilişkili bir durum gözlemlendi. 24 katılımcının analiz edildiği çalışmada, katılımcıların 13’ü 12. haftada yüzde 54’lük bir gelişme gösterdi. 24. haftada yüzde 64’ü dikkate değer bir toplam iyileşmeye erişti. Kolajen peptitin etkisinin geçtiği fazda katılımcıların yüzde 88’i yani 21 kişi kusursuz, iyi, açık bir iyileşme durumu gösterdi.

Çalışmanın sonunda katılımcıların yüzde 75’i tırnaklarının daha güçlü olduğunu hissederken, yüzde 71’i daha hızlı uzadığını ve daha uzun olduğunu ifade etti.”

TÜRKİYE’DE DE ÜRETİLDİ

Peki biyoaktif kolajen peptiti nereden bulabiliriz?

Kolajen peptit, Türkiye’de iki yıl süren ar-ge çalışmasının ardından içilebilir hale getirildi. Türkiye’nin ilk kolajen proteinli içeceği olarak piyasaya sürüldü.

GÜZELLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILIYOR

Kolajen, uzun yıllardır güzellik ürünlerinde etkili bir içerik olarak kullanılıyor. Tüm dünyada kişisel bakımına ve dış görünümüne özen gösteren kadınlar için en güvenilen aktif içerikler arasında yer alıyor. Kolajen, yüz kremleri ve vücut losyonları, şampuan ve banyo malzemeleri gibi tropikal uygulanan kişisel güzellik ve bakım ürünlerinde başarı ile kullanılıyor. Kolajen peptitlerine dayalı içeriden destekle güzellik uygulamaları cilt sağlığında gözle görülen en iyi sonuçlara ve uzun vadeli bir düzelmeye götürdüğünden en gelişmiş uygulamalardır.”

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