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  4. Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'de koronavirüs çıktı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'de koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'de koronavirüs çıktı

Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Kırklareli Valiliği’ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da korona virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu, testinin sonucunun negatif çıktığını duyururken kurum müdürlerinin ve il müftüsünün sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından Vali Bilgin’le temas halinde olan Kırklareli Valiliği’ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da korona virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu testinin negatif çıktığını belirtirken, diğer müdürlerin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Öte yandan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’in geçtiğimiz günlerde yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

SASD

YARDIMCILARI DA GÖZETİM ALTINDA

Cerit’in koronavirüs pozitif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Cerit’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kırklareli İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve özel kaleminin de gözlem altına alındığı öğrenildi.

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