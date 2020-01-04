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  4. Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında altı grup halinde Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Kırklareli

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