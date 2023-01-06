HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kırmızı ışıkta bir anda drift atmaya başlayan traktör sürücüsü kamerada

Kırmızı ışıkta bir anda drift atmaya başlayan traktör sürücüsü kamerada

06.01.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da traktörüyle drift atarken MOBESE’ye yakalanan sürücüye 22 bin 757 TL para cezası uygulandı.

Burdur Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan üst geçidin olduğu ışıklarda traktörün drift yaptığını tespit eden polis harekete geçti. Bahse konu araç ve sürücüsünü takibe alan trafik ekipleri sürücü İ.G.’yi Topraklık Caddesi üzerinde yakalayıp işlem yaptı.

Sürücüye drift atmaktan, sigortasız araç kullanmaktan ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 22,757 TL idari trafik para cezası uygulandı. Bahse konu araç trafikten 2 ay süreli men edilerek şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kırmışızı ışıkta diğer araçlarla birikte bekleyen ve en öne olan traktör sürücüsünün bir anda harekete geçip cedde üzerinde drift attığı anlar kayıtlara girdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz an! Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduİnanılmaz an! Beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Bakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konulduBakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konuldu
6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır
Anahtar Kelimeler:
traktör Drift

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.