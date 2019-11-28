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Kırmızı kategoride aranan terörist MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK’nın Sincar’daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Terör örgütü PKK’ya 1998 yılında katılan Mardin’in Nusaybin ilçe nüfusuna kayıtlı Beraat Afşin’in 2000’li yıllarda Türkiye’de silahlı faaliyetler yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi.

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK’nın Sincar’daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya 1998 yılında katılan Mardin’in Nusaybin ilçe nüfusuna kayıtlı Beraat Afşin’in 2000’li yıllarda Türkiye’de silahlı faaliyetler yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi. Besta Gabar alanında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlere katılan teröristin de bulunduğu saldırılar sonucu şehit askerlerin olduğu kaydedildi.
Beraat Afşin’in 2017 yılı içerisinde Şengal alanına Gare’den geldiği ve burada sözde YJA Star saha komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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