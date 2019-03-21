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Kırmızı listede yer alıyor! Bu kez karayoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Tunceli'deki Pülümür Vadisi çevresinde kaydedilen görüntüler vahşi doğa canlılarının da kış şartlarında zorlandıklarını gözler önüne serdi. Kırmızı listede koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

Karayolunda gördüğü 3 vaşağı görüntüleyen Ali Aksakallı, ikisinin insanları fark edince ormanlık alana yöneldiğini, diğerininse korkmadan karayoluna indiğini söyledi.

Kırmızı listedeki 'vaşak' bu kez karayolunda görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu kırmızı listede koruma altında bulunan vaşak, bu kez karayolunda görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede koruma altında bulunan hayvanlardan 'vaşak' yine Tunceli'de ama bu kez Pülümür Vadisi çevresinde karayolunda görüntülendi.
Görüntüleri çeken Ali Aksakallı, 3 vaşağı gördüklerini 2'sinin ormanlık alana gittiğini diğerinin ise yola indiğini aktardı.
Tunceli'den Pülümür'e arkadaşıyla birlikte giderken yolda bir anda karşılarına vaşak çıktığını belirten Aksakallı, "Üç kişilik bir gruptu. İkisi bizi fark edince ormanlık alana gitti. Ancak birini görüntüleyebildik. Görüntülediğimiz vaşak, çetin geçen kış koşulları nedeniyle son derece zayıflamıştı" dedi.
Kentin doğasının zenginliğine dikkat çeken Aksakallı, korunmasının önemini aktardı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Doğayı Koruma Birliği vaşak Tunceli

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