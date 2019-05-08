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Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

Rusya'nın Petersburg kentinin 50 kilometre doğusunda bulunan Sinyavino köyünde düzenlenen tören duygusal anlara sahne oldu.

Gönüllü ekiplerin araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan 714 askerin ceset parçaları kızıl tabutlarla toprağa verildi.

714 asker bulundu!

Tamı tamına 714 askerden geriye kalanları gönüllüler buldu!
Gönüllü arama ekipleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan arta kalanları, tabutlara koyarak sırtladı.
Sovyet askerlerinin ceset parçaları, kızıl tabutlara konularak tekrar gömüldü.
Rusya’nın Petersburg kentinin 50 kilometre doğusundaki Sinyavino köyünün yakınlarında düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.
41 kızıl tabut, Rus savaş şarkıları ve merasim kıtasının ateşleriyle gömüldü.
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Anahtar Kelimeler:
İkinci Dünya Savaşı Sovyet askerleri savaş

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