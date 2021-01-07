Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

Şeker içeren sıvı (anne sütü ve mama gibi) yatma vaktinde verildiğinde şeker dişlerde kalır. Ağızdaki bakteriler (mikroplar) bu sıvılardaki şekeri aside çevirir. Asit, diş minesini (dişlerin dış kaplaması) yer ve diş çürümesi başlar. Süt dişlerinin minesi, kalıcı dişlerin minesinden daha incedir. Bu, asidin dişleri yok etmesini kolaylaştırır.

Gün içinde ağızdaki tükürük, şekerli sıvının bir kısmını dişlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur.Bu biraz yardımcı olur ama yine de dişlerinizi fırçalamanız veya temizlemeniz gerekir. Şekerleme zamanında veya geceleri tükürük akışı yavaşlar ve bebek daha az yutar. Bakterilerin, çürümeye neden olan asidi üretmek için şekerler üzerinde çalışmak için daha fazla zamanı vardır.

Önce üst ön dişler ve birinci azı dişleri hasar görür. Alt ön dişler genellikle zarar görmez.

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Biberon çürüğü mat beyaz lekeler halinde başlar. Çok dikkatli gözlerle bakılmazsa anlaşılması çok uzun zaman alır.

Aileler, çocukların dişlerini sargı beziyle iyice kuruladıktan sonra, kuvvetli bir ışık altında dişlerin ön yüzeylerinde mat beyaz erime noktaları olup olmadığına bakmalıdır. Bunu her zaman ailelerin tespit etmesi çok kolay olmaz. Doktor bunun için düzenli kontrollere gelmenizi isteyecektir.