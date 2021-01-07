Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

Şeker içeren sıvı (anne sütü ve mama gibi) yatma vaktinde verildiğinde şeker dişlerde kalır. Ağızdaki bakteriler (mikroplar) bu sıvılardaki şekeri aside çevirir. Asit, diş minesini (dişlerin dış kaplaması) yer ve diş çürümesi başlar. Süt dişlerinin minesi, kalıcı dişlerin minesinden daha incedir. Bu, asidin dişleri yok etmesini kolaylaştırır.
Gün içinde ağızdaki tükürük, şekerli sıvının bir kısmını dişlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur.Bu biraz yardımcı olur ama yine de dişlerinizi fırçalamanız veya temizlemeniz gerekir. Şekerleme zamanında veya geceleri tükürük akışı yavaşlar ve bebek daha az yutar. Bakterilerin, çürümeye neden olan asidi üretmek için şekerler üzerinde çalışmak için daha fazla zamanı vardır.
Önce üst ön dişler ve birinci azı dişleri hasar görür. Alt ön dişler genellikle zarar görmez.
Biberon çürüğü mat beyaz lekeler halinde başlar. Çok dikkatli gözlerle bakılmazsa anlaşılması çok uzun zaman alır.
Aileler, çocukların dişlerini sargı beziyle iyice kuruladıktan sonra, kuvvetli bir ışık altında dişlerin ön yüzeylerinde mat beyaz erime noktaları olup olmadığına bakmalıdır. Bunu her zaman ailelerin tespit etmesi çok kolay olmaz. Doktor bunun için düzenli kontrollere gelmenizi isteyecektir.
Biberon çürüğünü engellemek için, bir yaştan sonra artık gece beslenmesini kesmek gerekir. Çocuğunuz çok geç süt dişlerini çıkardıysa bu süreç biraz ileri alınabilir.
Sadece emzirmek değil, gece biberonla veya bardakla verilen besinin kesilmesi gerekir. Verilen her şeyin içerisinde şeker vardır ve gece uykusunda tükürük yoktur. Bunların çürüğe dönmemesi imkansızdır.
Biberon çürüğü, mat beyaz lezyonlar halinde başlar, annenin bunu dişler üzerinde fark etmesi imkansızdır. Anne ancak bu lezyonlar dökülüp altlarından koyu kahverengi izler çıktığında anlayabilir.
Biberon çürüğünde tedavi hem aile için hem de doktor için çok zor olmaktadır.
Çünkü biberon çürüğünde bütün dişler aynı anda çürümeye başlar. Emme hareketinden dolayı sadece alt ön 4 keser diş bir süreliğine kendini korur. Bu da 20 dişin 16'sının çürümesi anlamına gelir.
Bu durumda genel anestezi altında tedavi çözümüne gidilebilir.
Süt dişlerini temiz ve sağlıklı tutmak önemlidir çünkü süt dişleri:
Yemek yemeyi ve çiğnemeyi kolaylaştırır.
Çocuğun yüzünün şeklini oluşturmaya yardımcı olur
Çocuğun daha net konuşmasını kolaylaştırır.
Kalıcı (yetişkin) dişlerin girmesi için boşlukları açık tutar.
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