KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Biberon çürüğü” olarak da bilinen erken çocukluk çürükleri, bebeklerin ve küçük çocukların süt dişlerinin şiddetli çürümesidir. Biberon çürüğü olarak adlandırılır, ancak özellikle geceleri sık ve uzun süreli beslenmeler neden olabilir.

Şeker içeren sıvı (anne sütü ve mama gibi) yatma vaktinde verildiğinde şeker dişlerde kalır. Ağızdaki bakteriler (mikroplar) bu sıvılardaki şekeri aside çevirir. Asit, diş minesini (dişlerin dış kaplaması) yer ve diş çürümesi başlar. Süt dişlerinin minesi, kalıcı dişlerin minesinden daha incedir. Bu, asidin dişleri yok etmesini kolaylaştırır.

Gün içinde ağızdaki tükürük, şekerli sıvının bir kısmını dişlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur.Bu biraz yardımcı olur ama yine de dişlerinizi fırçalamanız veya temizlemeniz gerekir. Şekerleme zamanında veya geceleri tükürük akışı yavaşlar ve bebek daha az yutar. Bakterilerin, çürümeye neden olan asidi üretmek için şekerler üzerinde çalışmak için daha fazla zamanı vardır.

Önce üst ön dişler ve birinci azı dişleri hasar görür. Alt ön dişler genellikle zarar görmez.

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Biberon çürüğü mat beyaz lekeler halinde başlar. Çok dikkatli gözlerle bakılmazsa anlaşılması çok uzun zaman alır.

Aileler, çocukların dişlerini sargı beziyle iyice kuruladıktan sonra, kuvvetli bir ışık altında dişlerin ön yüzeylerinde mat beyaz erime noktaları olup olmadığına bakmalıdır. Bunu her zaman ailelerin tespit etmesi çok kolay olmaz. Doktor bunun için düzenli kontrollere gelmenizi isteyecektir.

BİBERON ÇÜRÜĞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Biberon çürüğünü engellemek için, bir yaştan sonra artık gece beslenmesini kesmek gerekir. Çocuğunuz çok geç süt dişlerini çıkardıysa bu süreç biraz ileri alınabilir.

Sadece emzirmek değil, gece biberonla veya bardakla verilen besinin kesilmesi gerekir. Verilen her şeyin içerisinde şeker vardır ve gece uykusunda tükürük yoktur. Bunların çürüğe dönmemesi imkansızdır.

Biberon çürüğü, mat beyaz lezyonlar halinde başlar, annenin bunu dişler üzerinde fark etmesi imkansızdır. Anne ancak bu lezyonlar dökülüp altlarından koyu kahverengi izler çıktığında anlayabilir.

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Biberon çürüğünde tedavi hem aile için hem de doktor için çok zor olmaktadır.

Çünkü biberon çürüğünde bütün dişler aynı anda çürümeye başlar. Emme hareketinden dolayı sadece alt ön 4 keser diş bir süreliğine kendini korur. Bu da 20 dişin 16'sının çürümesi anlamına gelir.

Bu durumda genel anestezi altında tedavi çözümüne gidilebilir.

SAĞLIKLI BEBEK DİŞLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Süt dişlerini temiz ve sağlıklı tutmak önemlidir çünkü süt dişleri:

Yemek yemeyi ve çiğnemeyi kolaylaştırır.
Çocuğun yüzünün şeklini oluşturmaya yardımcı olur
Çocuğun daha net konuşmasını kolaylaştırır.
Kalıcı (yetişkin) dişlerin girmesi için boşlukları açık tutar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?
Fibroadenom ne anlama gelir? Belirtileri ve tedavisi Fibroadenom ne anlama gelir? Belirtileri ve tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Herkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyor

Herkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyor

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Satın alınanlar el yakıyor! Vazelinle karıştırın ve sürün

Satın alınanlar el yakıyor! Vazelinle karıştırın ve sürün

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

Makyajını silince gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

Diğer Haberler

En sık alın ve üst dudakta görülüyor! Hamilelikte cilt lekelenmesi nasıl geçer?

Açık tenliler risk altında! Göğüs arasının yanı sıra...

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?

Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?

Banyonuzu çocuğunuz için daha güvenli bir hale getirmenin 5 yolu

Banyonuzu daha güvenli bir hale getirmenin 5 yolu

Bebeğin koruyucusu amniyon sıvısı

Bebeğin koruyucusu amniyon sıvısı

Süper dişi sendromu nedir? Süper dişi sendromu testi nasıl yapılır?

Süper dişi sendromu nedir? Süper dişi sendromu testi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.