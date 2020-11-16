KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden

Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni dönem makyajın en büyük simgesi takma vizon kirpikler, kürk endüstrisinin bir parçası. Ürünlerin fiyat etiketi ne olursa olsun, bu ürünler için hayvanlar ömür boyu şiddet ve ihmal nihayetinde korkunç ölüme maruz kalıyor. İşte vizon kirpik satın almamanız için neden.

Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden

Son yıllarda kadınların gözdesi haline gelen vizon kirpikler için hayvanların yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bilmeyenler için vizon kirpik kullananların aslında nelere sebebiyet verdiklerini ele aldık.

VİZON KİRPİKLER KÜRK ÇİFTLİKLERİNDEN ELDE EDİLİYOR

Sahte kirpikler için vizonlardan 'çalınan' kürkler için ürünlerin üzerinde 'serbest dolaşan', 'etik kaynaklı' gibi ifadeler yer alsana da aslında bu etiketler tek bir amaca hizmet ediyor: Tüketicileri kandırmak. Kendilerini tehdit altında hisseden hayvanlar, küçük bir alana hapsolurlar.

Kürk çiftliklerindeki sıkışık tel kafeslerde ayrı tutulurlar. Burada yıkanma, yüzme, oyuk açma veya kendileri için doğal ve önemli olan başka herhangi bir şey yapma fırsatından yoksun bırakılırlar. Genellikle yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan bile mahrum kalırlar.

VİZONLARIN 'FIRÇALANMALARINA' GEREK YOKTUR

Vizonlar evcil kedi değildir. Tedavi ve fırçalama için insan kucağında kıvrılmazlar. Bu hayvanlar doğal olarak insanlardan korkarlar ve kürklerini çeken bir insan tarafından zorla tutulmak onlar için işkencedir. Tüyleri koparılan hayvanlar o esnada kendilerini savunmak adına saldırabilirler. Bu aşamada da hayvanların öldürülmesi çok muhtemel...

KÜRK ÇİFTLİKLERİNE HAPSEDİLEN HAYVANLAR KORKUNÇ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLÜYOR

Bir ömür sıkışık tel kafeslerde yaşamaya mahkum kalan hayvanlar elektrik çarpması, gaz verme ve boyun kırma gibi yöntemlerle öldürülür. Derileri, hayvanların bilinçleri açıkken yırtılabilir.

Sahte kirpik üretimi devam ettiği sürece Avrupa vizonları tehlike altında olmaya devam edecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınızSihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız
Eski uyuşturucu bağımlısı kadının değişimi görenleri şaşırtıyor Eski uyuşturucu bağımlısı kadının değişimi görenleri şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Küvet sahnesi olay oldu!
Küvet sahnesi olay oldu!
MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi
MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."
Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."
Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi
Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi
Göğüsleri estetik mi? Değişiminin sebebi...
Göğüsleri estetik mi? Değişiminin sebebi...
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 yıl önce keşfedildi! Şimdi 20 dakikada yapılıyor... Kadınları daha çekici gösteren yöntem
200 yıl önce keşfedildi! Şimdi 20 dakikada yapılıyor...
Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız
Sihirli dokunuş! Cebinizden beş kuruş çıkmadan kurtulacaksınız
Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış
Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış
Uykusuzluktan kaynaklandığını düşünüyoruz ama... Göz altındaki koyu halkalar...
Uykusuzluktan kaynaklandığını düşünüyoruz ama... Göz altındaki koyu halkalar...
Soğan ilacını günde 3 defa, her yemekten önce tüketin! Öyle bir etkisi var ki...
Günde 3 defa yemeklerden önce tüketin!
Egzersize gerek yok! Bu ipuçları kalçayı ortaya çıkarıyor
Egzersize gerek yok! Kalçayı ortaya çıkarmak için...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.