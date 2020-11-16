Kirpik için vahşet! Asla vizon kirpik almamanız için 4 neden

Son yıllarda kadınların gözdesi haline gelen vizon kirpikler için hayvanların yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bilmeyenler için vizon kirpik kullananların aslında nelere sebebiyet verdiklerini ele aldık.

VİZON KİRPİKLER KÜRK ÇİFTLİKLERİNDEN ELDE EDİLİYOR

Sahte kirpikler için vizonlardan 'çalınan' kürkler için ürünlerin üzerinde 'serbest dolaşan', 'etik kaynaklı' gibi ifadeler yer alsana da aslında bu etiketler tek bir amaca hizmet ediyor: Tüketicileri kandırmak. Kendilerini tehdit altında hisseden hayvanlar, küçük bir alana hapsolurlar.

Kürk çiftliklerindeki sıkışık tel kafeslerde ayrı tutulurlar. Burada yıkanma, yüzme, oyuk açma veya kendileri için doğal ve önemli olan başka herhangi bir şey yapma fırsatından yoksun bırakılırlar. Genellikle yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan bile mahrum kalırlar.

VİZONLARIN 'FIRÇALANMALARINA' GEREK YOKTUR

Vizonlar evcil kedi değildir. Tedavi ve fırçalama için insan kucağında kıvrılmazlar. Bu hayvanlar doğal olarak insanlardan korkarlar ve kürklerini çeken bir insan tarafından zorla tutulmak onlar için işkencedir. Tüyleri koparılan hayvanlar o esnada kendilerini savunmak adına saldırabilirler. Bu aşamada da hayvanların öldürülmesi çok muhtemel...

KÜRK ÇİFTLİKLERİNE HAPSEDİLEN HAYVANLAR KORKUNÇ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLÜYOR

Bir ömür sıkışık tel kafeslerde yaşamaya mahkum kalan hayvanlar elektrik çarpması, gaz verme ve boyun kırma gibi yöntemlerle öldürülür. Derileri, hayvanların bilinçleri açıkken yırtılabilir.

Sahte kirpik üretimi devam ettiği sürece Avrupa vizonları tehlike altında olmaya devam edecektir.



