Kırşehir Valisi Akın: İlimizde vaka sayılarında artış var

Vali Akın ve beraberindeki il protokolü, Terme ve Ankara Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖSTERMİYOR"

Buradaki esnafı gezen Vali Akın, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akın, "İlimizde vaka sayılarında artış görüyoruz. Maalesef bu artışı henüz aşağı çekebilmiş değiliz. Düşüş eğilimi göstermiyor, aksine artış eğilimi devam ediyor. Bizler vatandaşın kamu sağlığının korunması adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın son derece duyarlılık göstermesi önemli" dedi.

