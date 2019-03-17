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Kırşehir'de "12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, UDEF tarafından düzenlenen etkinlik, Kırşehir'de gerçekleştirildi

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) düzenlenen, 51 ülkede 91 şehri kapsayan "12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları" kapsamında öğrenciler Kırşehir'de bir araya geldi.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde "Geçmişten Geleceğe Birlikte Bir Milletiz" sloganıyla Cacabey Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya, Ahi Evran Üniversitesi ile çevre şehirlerde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

UDEF Kurumsal İletişim Başkanı Mehmet Enes Arıkan, yaptığı konuşmada, yıllardır düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin bulundukları ülkede, şehirde farkındalık oluşturmasını hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin bu tarz etkinliklerde ülkelerini tanıttıklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Etkinlikleri, 51 ülke 91 farklı şehirde gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde 150 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Misafir öğrencilerimiz gönül coğrafyamızda kapılar açıyor. Onları medeniyet değerlerimiz ve geleneklerimiz etrafında kucaklıyoruz. İnancımız, ilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Ülkemizdeki öğrenciler aslında yabancı değil hepsi bizlerin misafirleridir."

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci ise başka ülkelerden gelen öğrencileri "emanet" olarak gördüklerini dile getirerek, "Kırşehirliler olarak ailelerinizin yerini tutmasa da annelik, babalık, arkadaşlık yapmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman biriz ve beraberiz." dedi.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Seyfettin Cerit de amaçlarının Türkiye'de okuyan gençlerin ülkeden memnun ayrılması, belli bir kariyer ve meslek sahibi olarak ülkelerine dönmesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli ülkelere ait stantlar gezildi. Etkinlikler kapsamında, öğrenciler yöresel kıyafetlerle dans gösterisi sundu. Ayrıca vatandaşlara yöresel tatlar ikram edildi.

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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" Kırşehir

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