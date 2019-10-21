Kış aylarında en sık tercih edilen estetik operasyonlar

Sonbahar mevsiminde olsak da şimdiden "Kış aylarında hangi estetik operasyonlar tercih edilmeli?" sorusu akıllarda yer etmeye başladı bile. Op. Dr. Burak Türkyılmaz Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, sorunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için anlattı.

Havaların sıcak olmaması nedeniyle operasyon sonrasında iltihap gibi komplikasyon oluşma riski de daha düşüktür. Ayrıca bazı uygulamalar sonrasında 1-2 hafta kadar güneşe çıkmamak gerekir. Kış aylarında bulutlu günlerin yoğun olması güneş sakınmayı da daha kolay hale getirir.

Kış aylarının getirdiği bir diğer avantaj ise kalın giyinilmesi. Bu sayede operasyonun gerçekleştiği bölgeleri iyileşme sürecinde korumak yaz aylarından daha rahattır. Bu nedenle kış aylarında estetik operasyon yaptıran kişilerin sayısında da artış meydana gelmektedir.

YÜZ ESTETİĞİ

Kışın en çok tercih edilen estetik operasyonların başında yüz bölgesine yapılan operasyonlar geliyor. Göz kapağı estetik, kaş kaldırma uygulamaları ve göz altı torbalarına yapılan müdahaleler yüz estetiğinin popüler operasyonları arasında bulunur. Ayrıca orta yüz kaldırma gibi tüm yüzü germeye yönelik yapılan uygulamalar da sıkça tercih edilen uygulamalar arasındadır.