Kış aylarında en sık tercih edilen estetik operasyonlar

Sonbahar mevsiminde olsak da şimdiden "Kış aylarında hangi estetik operasyonlar tercih edilmeli?" sorusu akıllarda yer etmeye başladı bile. Op. Dr. Burak Türkyılmaz Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, sorunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için anlattı.
Havaların sıcak olmaması nedeniyle operasyon sonrasında iltihap gibi komplikasyon oluşma riski de daha düşüktür. Ayrıca bazı uygulamalar sonrasında 1-2 hafta kadar güneşe çıkmamak gerekir. Kış aylarında bulutlu günlerin yoğun olması güneş sakınmayı da daha kolay hale getirir.
Kış aylarının getirdiği bir diğer avantaj ise kalın giyinilmesi. Bu sayede operasyonun gerçekleştiği bölgeleri iyileşme sürecinde korumak yaz aylarından daha rahattır. Bu nedenle kış aylarında estetik operasyon yaptıran kişilerin sayısında da artış meydana gelmektedir.
YÜZ ESTETİĞİ
Kışın en çok tercih edilen estetik operasyonların başında yüz bölgesine yapılan operasyonlar geliyor. Göz kapağı estetik, kaş kaldırma uygulamaları ve göz altı torbalarına yapılan müdahaleler yüz estetiğinin popüler operasyonları arasında bulunur. Ayrıca orta yüz kaldırma gibi tüm yüzü germeye yönelik yapılan uygulamalar da sıkça tercih edilen uygulamalar arasındadır.
Bunların dışında botoks, dolgu ve PRP gibi uygulamalar da cerrahi olmayan estetik uygulamalardan bazıları. Yüz bölgesine yapılan müdahaleler de iyileşme süreci son derece önemli, çünkü yüz bölgesi vücudun en çok dikkat çeken bölgelerinden biri. Bu nedenle yüz bölgesine yapılan operasyonlar diğer mevsimlere göre daha popüler hale geldi.
VÜCUT OPERASYONLARI
Popo dikleştirme uygulamaları da yüz bölgesi operasyonundan sonra kış aylarında en çok yapılan uygulamalardır. Kişinin kendi vücut yağından alınarak yapılan ameliyattan sonra yaklaşık olarak 1 gün hastanede kalmak yeterlidir.
Genellikle 1 hafta sonra günlük yaşama geri dönülebilir. Uygulamanın sonuçları ise iyileşme sürecinden sonra kendini gösterir. Meme estetiği de bu dönemde en çok tercih edilen operasyonlardan bir tanesi. Büyütme, küçültme ya da dikleştirme operasyonları hepsi bu mevsimde gerçekleştirilebilir. Birçok kişi özellikle bu operasyonu yaza hazırlık olarak düşünür.
Yine benzer şekilde yaz aylarına hazırlık amacıyla kış aylarında çok tercih edilen operasyonlardan birisi de liposuction'dır. Egzersiz ya da diyet ile yağ yakmanın mümkün olmadığı bölgelerde vücut konturunu düzeltme amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların etkisi yaklaşık olarak üçüncü haftadan itibaren gözlemlenir.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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