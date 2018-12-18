Kış depresyonundan korunmak için egzersiz yapın

Kış depresyonundan korunmak için yapılabilecek egzersizler hakkında bilgi veren Memorial Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, haftada en az 3 saat egzersiz yapılması gerektiğini söylüyor. İşte detaylar ve egzersiz önerileri...

EGZERSİZ YAPIN, POZİTİF KALIN

Kış aylarında genellikle yoğun bir çalışma dönemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle kış psikolojik olarak da daha güçlü olunması gereken bir dönemdir. Hava durumundaki değişikler de bazen bu durumu zorlaştırabilmektedir. Üstesinden gelinemeyen durumlarda stres yükünün artması depresyona kadar gidebilen psikolojik problemlere yol açmaktadır. Egzersizin fiziksel kapasiteye etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemi, sinir sistemi ve kalp damar sağlığı için de pozitif etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin yansıması olarak sosyal hayat da olumlu yönde etkilenmektedir.

EN AZ HAFTADA 3 SAAT HAREKET ŞART!

Bireylerin yeteneklerini göz önünde tutarak hazırlanan ve kademeli olarak artan bir egzersiz reçetesi ile sağlık profilini iyi seviyelerde tutmak mümkün olabilmektedir. Haftada en az 3 saat yapılacak olan egzersiz seansları ile ilerleme gözlenebilmektedir. 3 saatten daha az yapılan egzersizin faydaları da kısıtlı kalmaktadır.