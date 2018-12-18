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Kış depresyonundan korunmak için egzersiz yapın

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.12.2018 09:58 | Son Güncelleme

Kış aylarının gelmesiyle birlikte pozitif enerji yerini depresyona bırakabiliyor. Havaların soğuması ve gündüz saatlerinin kısalması gibi koşullardan etkilenen kişiler sağlık problemlerinin yanı sıra ruhsal problemlerle de baş etmeye çalışıyor. Bu gibi durumlarda kurtarıcı rolü üstlenen en büyük yardımcı ise egzersiz oluyor. Kış aylarında yapılan egzersizlerin 7'den 70'e herkesi olumlu etkilediği görülüyor.

Kış depresyonundan korunmak için egzersiz yapın

Kış depresyonundan korunmak için yapılabilecek egzersizler hakkında bilgi veren Memorial Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, haftada en az 3 saat egzersiz yapılması gerektiğini söylüyor. İşte detaylar ve egzersiz önerileri...

EGZERSİZ YAPIN, POZİTİF KALIN

Kış aylarında genellikle yoğun bir çalışma dönemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle kış psikolojik olarak da daha güçlü olunması gereken bir dönemdir. Hava durumundaki değişikler de bazen bu durumu zorlaştırabilmektedir. Üstesinden gelinemeyen durumlarda stres yükünün artması depresyona kadar gidebilen psikolojik problemlere yol açmaktadır. Egzersizin fiziksel kapasiteye etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemi, sinir sistemi ve kalp damar sağlığı için de pozitif etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin yansıması olarak sosyal hayat da olumlu yönde etkilenmektedir.

EN AZ HAFTADA 3 SAAT HAREKET ŞART!

Bireylerin yeteneklerini göz önünde tutarak hazırlanan ve kademeli olarak artan bir egzersiz reçetesi ile sağlık profilini iyi seviyelerde tutmak mümkün olabilmektedir. Haftada en az 3 saat yapılacak olan egzersiz seansları ile ilerleme gözlenebilmektedir. 3 saatten daha az yapılan egzersizin faydaları da kısıtlı kalmaktadır.

SERATONİN VE ADRENALİN: DOĞAL MUTLULUK DOPİNGLERİ

Psikolojik sorunlar için tıbbi tedaviye harcanan zaman ve maddi yükün yanı sıra azalan iş kaybını da unutmamak gerekmektedir. Psikolojik olarak kötü hissedilen dönmelerde hastalara ilaç tedavisinin yanında bilişsel ve davranışsal yöntemler de kullanılmaktadır. Davranışsal yöntemler olarak egzersiz, umut vaat eden bir müdahaledir. Egzersizin hormonların salınımı üzerine etkisi ile psikolojik sorunlardan korunmak mümkün olabilmektedir. Hareketle birlikte artan seratonin ve adrenalin gibi hormonlar vücut için doğal mutluluk dopingleridir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma da bunu desteklemektedir. Bu çalışmalar egzersizin yararlarının uzun süreli olabileceğini de ortaya koymaktadır.

AĞIR DEĞİL, DÜZENLİ EGZERSİZ MUTLU EDİYOR

Psikolojiye olumlu etkileri, egzersizin süresi ve ağırlığına göre değil yapılma sıklığına göre değişmektedir. Örneğin haftada bir yapılan ve yüksek ağırlıklar içeren bir egzersiz programı yerine, daha hafif ancak gün aşırı yapılan hareketler psikoloji üzerinde daha olumlu etkiler sağlamaktadır. Motivasyon sağlandıktan sonra sporun bir alışkanlık haline getirilmesi de sosyal yaşam üzerine uzun vadeli etkiler sağlamaktadır. Ancak egzersiz programları kişinin yaşına, kronik hastalıklarına ve fiziksel kapasitesine göre belirlenmelidir. Bu nedenle seçilecek egzersiz ve uygulama süreleri uzman kontrolünde gerçekleştirilmelidir.

Kış depresyonundan korunmak için yapılabilecek egzersizler şöyle sıralanabilir:

1. Yürüyüş

2. Koşu

3. Pilates

4. Fitness

5. Yoga

6. Yüzme

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Anahtar Kelimeler:
Depresyon egzersiz

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