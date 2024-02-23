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    4. Kış makyajı: Kış makyajı nedir, nasıl yapılır?

    Kış makyajı: Kış makyajı nedir, nasıl yapılır?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    22.02.2024 18:56 | Son Güncelleme:
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    Kış ayları, güneşin daha zayıf olduğu ve nemin yüksek olduğu zamanlardır. Bu noktada cildin nem dengesinin sağlanması ve dış etkenlere karşı korunması önemlidir. Kış makyajı da cildin korunmasına ve güzel görünmesine yardımcı olmalıdır. Bu nedenle doğru makyaj teknikleri ve ürünlerin seçimi oldukça önemlidir. Peki kış makyajı nedir, nasıl yapılır?

    İçindekiler

    • Kış makyajı nedir?
    • Kış makyajı nasıl yapılır?
    • Kış makyajı yaparken nerelere dikkat edilmeli?

    Makyaj stilleri, kıyafet modasında olduğu gibi, mevsimlere göre farklılık gösterir. Yaz aylarında ıslak görünüm sağlayan makyaj ürünleri tercih edilirken, kış makyajı için ise mat ve koyu renkler ön plana çıkar. Kış makyajı stilleri içerisinde ürünlerin az miktarda kullanıldığı makyaj görünümü tercih edilir. Yalnızca ten rengi eşitliğini sağlayan ve canlı görünüm sağlayacak kadar uygulanan ürünler ile fresh ve sade görünüm aranır. Kış makyajı denildiğinde akla gelen koyu renk ruj ve buğulu göz makyajı, moda olmaya devam etmektedir. Kışın doğru makyajı yapabilmek için ise birkaç püf noktası bilmek gerekir.

    Kış makyajı nedir?

    Kış aylarına girildiğinde günlük makyaj da başta olmak üzere genel makyaj tonları değişmektedir. Kış makyajı, çoğunlukla daha koyu renkler kullanılarak yapılır. Makyaj tonları, kışın tercih edilen kıyafet renklerine benzetilebilir. Soğuk kış günlerinde daha koyu ve kalın kıyafetler tercih edilir. Makyajda da bu durumun aynı olduğu düşünülürse daha yoğun cilt makyajı ve koyu renkler ön plana çıkmaktadır.

    Kış makyajı nasıl yapılır?

    Kış makyajı yapma konusunda püf noktalarını bilmek son derece önemlidir. Kışın gözleri çekik ve belirgin bir duruma getiren buğulu göz makyajı, kış makyajı stilleri içerisinde oldukça popülerdir. Siyah far veya göz kalemi ile oluşturulan bu makyaj stili, renksiz dudak ile birlikte kullanıldığında oldukça fresh bir görünüm sağlar. Özel günlerde tercih edildiği gibi günlük olarak kullanılabilir.

    Günlük makyajda olduğu gibi, kış makyajında da eyeliner kullanımı makyajın havasını değiştirdiği için önemlidir. Ayrıca koyu renk dudak kalemi ile çerçevelenen ve gloss ile parlak bir görünüm verilen dudaklar, kış makyajı için de oldukça tercih edilir. Sade ten ve göz makyajı ile kullanıldığında dudakları ön plana çıkaran, iddialı bir görünüm sağlar. Kış makyaj malzemeleri arasında ilk akla gelenler arasında olan kırmızı ruj, moda olma özelliğini her zaman sürdürür. Mat veya parlak bitişli kırmızı ruj, buğulu göz makyajı ya da kalın bir eyeliner ile özel günler geçirilebilir.

    Kış makyajı yaparken nerelere dikkat edilmeli?

    Kış aylarında cilt daha çok yıprandığı için cildin makyaja hazırlanması son derece önemlidir. Makyajın kusursuz görünümü için cildin temiz olması ve cilt yapısına göre nemlendiriciler kullanılması gerekir. Zira, cilt kış aylarında pul pul dökülür ve kurumaya yatkındır. Yağlı ciltlerde ise, mat görünüm için fondöten ve kapatıcı kullanılması gerekebilir. Bu sayede kış makyajı kusursuz olacaktır.

    Cildi canlandırmak için pembe ve parlak renklerdeki rujlar tercih edilebilir. Aynı zamanda kış makyajının olmazsa olmazları arasında koyu tonlar yer alır. Gözlerde ya da dudaklarda denge korunarak koyu renkler tercih edilirse bakışlara anlam katılabilir.

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