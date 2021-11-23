Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bakan Dönmez açıkladı! Kış saati uygulaması nedir, geri gelecek mi?

Her sene 28 Ekim’de Avrupa ülkelerinin yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçtiği biliniyor. Ülkemizde ise güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yaklaşık 4 senedir yaz saati uygulaması sürmekte. İşte Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları...

BU SENE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

Kış saati uygulaması hakkında Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den önemli bir açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2023 senesi yenilenebilir enerji hedefine şimdiden ulaştığını ifade eden Bakan Dönmez; elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörünün geçen sene 21.6 milyar TL yatırım yaptığını açıkladı.

Bakan Dönmez, kış saati uygulaması sonrası elektrikten 6 milyar TL tasarruf yapıldığını ifade etti. Dönmez, yapılan bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirtti ve "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." şeklinde konuştu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesine yaz saati uygulaması (YSU) denilmekte. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınmakta. Kış aylarında yapılan bu uygulamanın tersine ise kış saati uygulaması deniliyor.

Ayrıca çağdaş yaz saati uygulaması ilk kez 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günün ardından birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullandı. Yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.

Türkiye’de ise 2016 senesinde yürürlüğe giren kararla sabit saat uygulamasına geçildi. Böylece kış-yaz saati ayrımı kalkmış oldu.

