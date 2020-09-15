Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?

Evde spor hareketleri yapmak için seni engelleyen çok basit unsurlar var. Mesela; mükemmel dizi ve filmleri izlemek için seni baştan çıkaran ekran karşısındaki koltuğun. Veya heyecan içinde yarısına kadar geldiğin o macera kitabını uzanarak okuman için seni bekleyen rahat yatağın. Tabii ki hepsini yapmak için vaktin olacak. Evde spor yapmak için başlangıçta 20 dakikanı ayırman yeterli. Mükemmel sonuçları almaya başladıkça hem motivasyonun artacak hem de spora ayırdığın zaman. Dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz kış ayının neredeyse tamamını evlerde geçirdik. Bu sürede yaşanılan stresle birlikte milyonlarca insan evde kaliteli zaman geçirmenin yollarını aramaya başladı. Sosyal hayatları çok hareketli olanlar bu süreci zor atlatırken ev insanı olmayı sevenler için biraz daha hafif geçti. İnternette en çok aratılan konulardan biri evde yapılabilecek aktiviteler olurken bu aktivitelerden en çok yapılanlar ise; film izlemek, kitap okumak, müzik dinlemek ve toplu görüntülü konuşmalar oldu. Bir süre sonra evde yapılabilecek işler üzerine yoğunlaşılırken bu süreçte kadın erkek demeden milyonlarca kişi mutfak hünerlerini geliştirmeye ve sergilemeye başladı. Bunların hepsi kısa süre içinde vücudumuza kilo olarak dönünce internette “evde spor nasıl yapılır?” diye sorulmaya başlandı. Baştan söyleyelim evde spor yapmak için ihtiyacınız olan şeylerin başında motivasyon geliyor. Sonrasında spor ayakkabı ve nefes alabilen, rahat kıyafetler.

EVDE SPOR PROGRAMI AMA NASIL? Evde spor programı oluşturmadan önce sporda devamlılığın çok önemli olduğunu unutma. Bir hafta yaptıktan sonra diğer hafta yapmayı es geçersen hiçbir faydasını göremezsin. Hem sağlıklı olmak hem de fit görünmek için spor yapmak çok önemli. Spor yapmak için özel bir alana ihtiyacın yok. Evin salonu, parklar veya deniz kenarında sporunu yapabilirsin. Çok değil sadece 20 dakika ayırarak hem sağlıklı olabilir hem de dilediğin fit görünümü yakalayabilirsin. Spor yapmak için özel aletlere de ihtiyacın yok. Spor aletleri tabii ki çok faydalı ama yeni başlayanlar için spor hareketleri olarak yürüyüş, squat hareketi, plank, mekik ve şınav gibi hareketler tercih edilebilir. Bunların yanında aletsiz pilates ve yoga yaparak da vücudunu disipline sokabilirsin. Evde spor programı hazırlarken günün hangi saatinde spor yapacağını belirlemelisin. Motivasyonunun düşük olduğu seni zorlayacak bir zaman dilimi seçmemelisin. Mesela sabahları zor uyanan biriysen sabah spor yapmamalısın. Gece uykusuna zor dalıyorsan yatmadan önce 20 dakikadan az olmamak şartıyla spor yaparak hem spor yapmış olursun hem de uykuya dalman kolaylaşır.

EVDE SPOR YAPMANIN FAYDALARI Spor yapmanın genel olarak sağlığa büyük bir faydası olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Spor yapmaya başladıktan sonra kilo vermenin dışında vücudunuzda bazı değişiklikleri gözlemlemeye başlayacaksın. Bunlar; Spor yapmaya başladığında kan akışını arttırmış olursun. Bu sayede daha parlak bir cildin olur.

Spor yaparken doğru duruş tekniklerini de keşfetmiş olacaksın. Zaman içerisinde hafif kambur görünüme veda edip daha uzun görüneceksin.

Hareketsizlikten sertleşmeye başlamış olan eklem ve kas ağrılarına veda edeceksin.

Fiziksel aktivite vücutta endorfin salgılamaya yardımcı olur. Sen de spor yaptıkça zamanla daha mutlu olduğunu hissedeceksin.

Düzenli fiziksel aktivite kas gücünü arttırdığı için enerji dolu olursun.

Spor yapmak vücudun ısısını arttırır. Bu sayede stresten arınabilirsin. EV SPOR HAKKINDA SIK YAPILAN HATALAR Erkekler için veya kadınlar için spor hareketleri nasıl olmalı gibi bir durum aslında yok. Sporun cinsiyeti olmaz. Yapmak istediğin hareketler yüzünden sağlığını riske atmamalısın. Birde vücuduna çok fazla yüklenmemelisin. Doping etkisi yaratan gıda ve takviye gıdalardan uzak durun. Spor yaparken performans arttırmanın yolu tekrardan geçer. Hareket ettikçe ısısı artan vücudun aynı şekilde soğuması gerekir. Spor yaptıktan sonra hareketlerini yavaşlatarak yapmaya başla. Egzersiz hareketlerini birden bitirme. Spora başlarken yapılan ısınma hareketlerini sporun sonunda da tekrarla. Bu sayede vücudun yavaş yavaş ısındığı gibi bu sefer yavaş yavaş soğumaya başlayacaktır. Sürekli aynı hareketleri yapmak verimi düşürür. Bu yüzden 2 ayda bir egzersiz programını değiştirmeli programa yeni hareketler eklemelisin. Spor programından birini bile atlamak seni 1-2 ay geriye götürecektir. Oluşturduğun spor programına ne kadar sadık kalırsan o kadar etkili sonuç alırısın.