14 Şubat Sevgililer Günü geldi ve bugün çiftler, sevgililer, eşler birbirlerine hediyeler verecekler, romantik sevgililer günü mesajları paylaşacaklar. Siz de sevgilinize, eşinize, nişanlınıza hediyeniz ve çiçekleriniz ile beraber güzel bir mesaj vermek isterseniz haberimizde beğeneceğiniz kısa Sevgililer Günü mesajları bulabiirsiniz.

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.