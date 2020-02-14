HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısa Sevgililer Günü mesajları

Kısa Sevgililer Günü mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:56 | Son Güncelleme

2020 yılının Sevgililer günü geldi. Bugün dünyanın dört bir yanında aşıklar, sevgililer, eşler birbirlerine hediyeler verecekler. Bu hediyeler en güzel kartlar ve mesajlarla da desteklenecek. İşte sevdiği kişiye hoş bir sürpriz yapacaklara yardımcı olacak kısa sevgililer günü mesajları...

Kısa Sevgililer Günü mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü geldi ve bugün çiftler, sevgililer, eşler birbirlerine hediyeler verecekler, romantik sevgililer günü mesajları paylaşacaklar. Siz de sevgilinize, eşinize, nişanlınıza hediyeniz ve çiçekleriniz ile beraber güzel bir mesaj vermek isterseniz haberimizde beğeneceğiniz kısa Sevgililer Günü mesajları bulabiirsiniz.

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

  • Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

  • Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

  • Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

  • Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

  • Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

  • Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım... Sevgililer günün kutlu olsun biricik aşkım!

  • Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

  • Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

  • Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Sevgilim, çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

  • Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

  • Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

  • O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!


    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
    PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
    Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı örgüt üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltıEylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı örgüt üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    sevgililer günü mesajları kısa sevgililer günü mesajları

    En Çok Okunan Haberler

    İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

    İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

    TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

    TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

    Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

    Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

    ABD, silah dolu İran teknesine el koyduğunu açıkladı

    ABD, silah dolu İran teknesine el koyduğunu açıkladı

    Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

    Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

    Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

    Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

    Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

    Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

    Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

    Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

    Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

    9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

    9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

    Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

    Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Erzurum’da aç kalan kurtlar köye indi

    Böyle görüntülendi! Aç kalınca köye indiler

    Komik Sevgililer Günü mesajları 2020

    Komik sevgililer günü mesajları

    Gören dönüp bir daha baktı... 3 metrelik ahtapot ilgi odağı oldu

    Gören dönüp bir daha baktı

    Romantik Sevgililer Günü mesajları 2020 - Uzun, kısa resimli mesajları

    Sevgililer günü için en güzel mesajlar

    Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı örgüt üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

    Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı örgüt üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

    Son dakika! MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

    MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.