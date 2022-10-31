"Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin jürisi açıklandı

İSTANBUL (AA) -Bu yıl 7-13 Kasım arasında yedinci kez sinemaseverlerle buluşacak festivalin ana jürisini, yönetmen ve senarist Murat Pay'ın başkanlığında, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin, senarist Hilal Çelenk, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan ve oyuncu Selen Öztürk oluşturuyor.

Sinemanın gelişimini desteklemek ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla yola çıkan festival, Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde izleyicileri ağırlayacak.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra sinemada dijital dönüşüm, sinema tarihi ve sinema eleştirmenliği üzerine paneller, sinemaya dair çeşitli workshop, master class ve usta-çırak buluşmaları düzenlenecek.

Kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve lise kategorilerinde finale kalan filmler büyük ödül için yarışacak. Festivalin açılış etkinliği ise 7 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda olacak.

ÖDÜL TÖRENİ 13 KASIM'DA

Festivalde, "Kurmaca", "Belgesel" ve "Animasyon" kategorilerinin birincileri 10'ar bin, "Deneysel" kategorisinin birincisi ise 5 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Lise kategorisi birinciliğini kazanacaklar 5 bin liralık ödülün yanı sıra ikinci ve üçüncülük ödüllerini kazananlarla birlikte İstanbul Sinema Eğitimi Ödülü'nü alacak.

Usta bir sinemacı anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nün sahibi olana 5 bin lira, Kısa Film Yapım Desteği Ödülü'nü kazanacak senaryo sahibine ise 20 bin liralık yapım desteği verilecek. Senaryo jürisinde yapımcı, yönetmen Ekrem Aydın, senarist, yönetmen Elif Eda ve Sinan Sertel yer alıyor.

Festivalin ödül töreni, 13 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Finalist filmler ve festival hakkında detaylı bilgiye "www.kisadanhisse.org" adresinden ulaşılabilir.

