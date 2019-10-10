Kışın kesilecek kazlar, arpa ve buğdayla besleniyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ta, 'beyaz altın' olarak da bilinen kazlar, satılana kadar üreticileri tarafından özenle yetiştiriliyor. Kış aylarında satılan ve kesilen kazların kar yağana kadar arpası, buğdayı ve suyu eksek edilmiyor. Üreticiler bir kazı 200 liradan satıyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiciler, kazlarını kış öncesi meralarda otlatıp derelerde yüzdürerek kışa en iyi şekilde hazırlıyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları meralarda beslenip kışa doğru yaklaşık bir ay süreyle arpa ve buğday takviye ediliyor. Kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip kurutulduktan sonra kışın satışa sunuluyor. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen kaz etinin aslında bin bir zahmetle hazırlandığını ifade eden Akyaka İlçesi'nin Duraklı Köyü'nde Yavuz Aygan, "Beslediğim kazların bir kısmını il dışındaki akrabalarıma gönderdim. Bazılarını sattım, kalanları da kışın kesip, bir hafta tuza koyacağız. Ondan sonra bir hafta asarak kurutacağız. Kaz bizim geçim kaynağımız. Bugün bir kaz 200 TL. 10 tane kaz beslesem 2 bin TL. Bu da benim kış boyu mutfak masrafıma katkı demek. Öğrencilerimizin de masraflarını karşılıyoruz. Küçük ve büyükbaş hayvanımız da var ama kazın yeri bizim için bir başka" diye konuştu.