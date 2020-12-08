HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

08.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan kişi, kontrolü gerçekleştiren görevlilere ateş açıp kaçtı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan kişi, kontrolü gerçekleştiren görevlilere ateş açıp kaçtı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat demeden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 4 Aralık Cuma günü kısıtlamanın başladığı saatlerde av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler, 15 mühreyle kaçak avcılık yapan bir kişiyi tespit etti. Olay yerine giden ekiplere av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, bulunduğu bölgeden kaçtı.
Olayla ilgili tahkikat devam ederken, kaçan şüpheliyi bulma çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Beykoz’da akılalmaz olay! ATM’lere saldırıp çekiçle tek tek kırdı

Akılalmaz olay! Tek tek hepsine saldırdı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İSKİ su kesintisi 8 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.