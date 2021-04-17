Kısıtlamada yakalandı, polise yalvardı: ''Konsolosla konuştum, Pazartesi günü yurt dışına çık dedi''

Düzce’de polis ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle D-100 yolunda denetim yaptı. RZ 081 HY yabancı plakalı aracı durduran ekipler, sürücü Necati Can Yazıcı ve araçta bulunan Ceylan Sezgin’in kimliklerini kontrol ederek, arama yaptı. Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Necati Can Yazıcı’nın ise ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Necati Can Yazıcı’ya 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 6 bin lira, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den ise 3 bin 469 lira, Ceylan Sezgin’e ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 469 lira ceza uygulandı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

''KONSOLOSLA KONUŞTUM''

Otomobilin sahibi Osman Gel ise uygulama noktasına gelerek, polis ekiplerinin aracını otoparka çekmemesi için uzun süre görüşme yaptı. Polisin tüm uyarılarına rağmen Gel, "Aracım bir daha bağlanırsa alamam. Bu arada işlerimi halledemedim. Konsolosla konuştum. 'Sana kağıt çıkaracağız. Sen de iğnelerini, testini yaptır. Pazartesi günü yurt dışına çık' dedi. Allah aşkına yalvarıyorum. Arabamı çekmeyin" dedi.