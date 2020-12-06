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Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmek istedi

06.12.2020 21:16 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmek istedi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan Ergün D., polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Ben Türk vatandaşı değilim, yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız” diyerek tepki gösterdi. Kimlik sorduğu polislerin ateşini ölçmeye de kalkan Ergün D.’ye maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde sürücü Ergün D., yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine tepki gösteren Ergün D., "Ben yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız. Ben Türk vatandaşı değilim, isterseniz de yazın” dedi.

POLİSLERİN ATEŞİNİ ÖLÇMEK İSTEDİ

Bir süre sonra araçtan aldığı ateş ölçer ile kontrol noktasındaki polislerin ateşini ölçmeye kalkan Ergün D., daha sonra polis ekiplerine kimlik sordu.

"BENİ NEDEN YORUYORSUNUZ"

Polisin, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası verdiği Ergün D., "3 bin 150 TL değil mi? Beni neden yoruyorsunuz? Faturamı verin de gideyim” dedi.

İşlem yapıldıktan sonra Ergün D., aracına binerek uzaklaştı.

(DHA)

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