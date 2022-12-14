Kısmetse Olur'da bir sansasyon daha! Söyledikleri palavra çıktı: Zeyd Button 6 yılda 1 yaş gençleşti!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Zeyd Gümüştutan adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kısmetse Olur, yıllar sonra Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da ekrana döndü.

9 damat ve 9 gelin adayı bulunan program yarışmacıların tutarsızlıkları nedeniyle izleyenleri gülümsetiyor.

Zeyd Gümüştutan diğer damat adayları arasından sıyrılarak kendinden bahsettirmeyi başardı.

Zeyd Gümüştutan, daha önce de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Göz6 programında yarışmıştı.

Zeyd Gümüştutan'ın Göz6 programında 26 yaşında bir öğrenci olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Zeyd Gümüştutan'ın 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACISI ZEYD GÜMÜŞTUTAN ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcıları Zeyd Gümüştutan'ın Göz6 programındaki sözleri ortaya çıkınca yarışmacıyı ti'ye aldı.

Birçok kişi Benjamin Button filmini anımsatarak Zeyd Button göndermesinde bulundu.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Berna'yla anılarını silmiş.

Ben aslında senden ve senin yaşından hoşlanıyorum. Ben, hayalimdeki yaşı yalan söyledim.

Otopsi yaptırmış

Zaten ben anlamadım. Hepsi 24 diyor, hele şu teyze. 20 yaşındayım mı demiş. Şu shop yapan teyze, Almanya'dan gelen...

Ya hayır, Kısmetse Olur'un yalanlarını Twitter akışına düşürmeyin ben inanmak istiyorum.





