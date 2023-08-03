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Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Değişimi ağızları açık bıraktı

03.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yaşadığı aşkla ve tavırlarıyla gündemden düşmeyen Yaren Dağ'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Yaren'in eski halini görenler tanımakta güçlük çekti. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Kısmetse Olur Yaren'i görenler kısa süreli şok geçirdi.

Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde bir dönem yaşadığı aşka gündemden düşmeyen Yaren Dağ'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Yaren'in eski halini görenlerin adeta ağzı açık kaldı.

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle tepki görmüştü.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yaren'in paylaşımlarını görenler, photoshoplu kareler karşısında tanımakta zorlandı.

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Photoshopla kendisini adeta bambaşka bir insan haline getiren Yaren'in şimdi ise eski hali ortaya çıktı.

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24 yaşındaki gelin adayının estetik yaptırmadan önceki hali görenleri şoke etti.

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Bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren'in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımında Yaren'in eski hali dikkat çekti.

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Yaren'in eski halini görenler; 'Bambaşka biri', 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlar yaptılar.

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