Kivi nerede yetişir, hangi iklimde yetişir? Kivi hangi mevsimde, nasıl yetişir?

Kivinin hikâyesi Çin’de başlayıp buradan Avrupalılar tarafından Yeni Zelanda’ya getirilmiştir. Zamanla tüm dünyaya yayılarak oldukça sevilen bir meyve olur. Kivi, vitamin ve mineraller açısından Dünyanın en sağlıklı meyveleri arasında yer alır. Birçok tarifte yerini alan kivi, tek olarak bile tüketildiğinde sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Aynı zamanda vücut formunu düzenlemeye yardım eder, bu sebeple diyet ve detoks içerisinde de tüketilen besinler arasında yer alır. Kivi nem ve yağış alan yerlerde daha başarılı yetişebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişmektedir. Kivinin faydaları saymakla bitmezken yetiştiriciliği de bir o kadar sabır gerektiriyor.

Kivi nerede yetişir?

Kivi birçok kişi tarafından oldukça sevilerek tüketilen bir meyvedir. Bu sebeple talebi çok fazladır. Dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde yetiştirilir. Türkiye’de kivi yetiştiriciliğine uygun iklim Karadeniz ve Marmara bölgelerinde mevcuttur. Bu iki bölgede yağmur ve nem oranının diğerlerine göre daha fazla olduğu görülür. Bu yüzden en çok kivi burada yetişir. Ancak Marmara bölgesinde de kivi yetiştiriciliği yaygındır özellikle Yalova bu şehirlerden biridir. Kivi yapısal olarak soğuk havaya uyumlu bir meyve değildir. Bununla beraber sertleşmiş bir kivinin gövdesi -15 derece soğuğa dayanabilir. Hafif engebeli olan güneş alan ve rüzgârsız alanlar kivi yetiştirmek için uygun arazilerdir.

Kivi hangi mevsimde yetişir?

Kivi ülkemizde de bolca tüketilen meyveler arasında yer alır. Türkiye’de kivi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tropik bir meyve olduğundan dondurucu soğukların olduğu bölgelerde yetişmez. Kivi sıcaklığın stabil olduğu, ılıman ve güneş alan yerlerde sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilir. Aşırı sıcak ve soğuk havanın görülmediği, özellikle sonbahar aylarında bol bol kivi yetiştirilir. Böylece hasat zamanından sonra olgunlaşır ve kış aylarında tüketilmeye hazır hâle gelir.

Ülkemizde yıl boyunca sıcaklık seviyelerinde anormal bir düşüş olmayan Karadeniz bölgesinde yetiştirildiği görülür. Kısaca aşırı soğukların görülmediği, sonbahar ve kış mevsimlerinde kolayca kivi yetiştiriciliği yapılabilir.

Kivi nasıl yetişir?

Kivi asmalı bitkiler arasında yer alır. Bu yüzden ekildiği toprağın derin ve geniş bir alanı olması gerekir. Kivi yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin bilmesi gereken ilk şeylerden biri kivi ağacının meyvelerini toplamak için üç dört yıl beklenmesi gerekebilir. Ekonomik gelir elde etmek isteyenler ise en az 7 yıl beklemelidir. Bu yüzden kivi üretmek oldukça sabır isteyen bir işlemdir.

İlk olarak kivi tohumu edinmek gerekir. Kivi meyvesinin içerisindeki küçük siyah tanecikler tohum olarak kullanılır. Kivi yetiştirmede başarılı sonuçlar elde etmek için olgunlaşmış kivi çekirdeklerinin kullanılması önerilir. Birçok kivi üreticisi tohum filizlendirmek yerine fidanlaşmış genç bitkileri kullanır. Ekilen kivi fidanlarının büyüyebilmesi için yeterli bir alan olması gerekir. Bitkilerin tam güneş alan veya hafif gölge bir alanda olması daha iyi olacaktır. Kivi ağacı, pH seviyesi 6.0 ile 6.5 arasında olan hafif asidik bir toprakta bütün besinlerini karşılayabilecektir.

Kivi ağacı için toprakta kompost gübre kullanımı ideal olacaktır. Ağaç için bir kafes oluşturulması gerekebilir. Çoğu sarmaşık bitki gibi destek ve ışığa ihtiyaç duyacak şekilde büyürler. Kivinin yetişeceği bölgedeki iklim koşulları oldukça önemlidir. Yoğun rüzgârlı, aşırı soğuk ve sıcak dereceli iklimlerde kivi yetiştirilmez. Kivi ağacı ekildikten sonra budama, gübreleme ve sulama gibi düzenli bakımlar yapılmalıdır. Bu bakımlar yapıldığı takdirde 3 ton civarı kivi meyvesi üretilebilir.

Kivi hangi iklimde yetişir?

Dünya'da genellikle kivi yetiştiriciliği yapılan ülkelerin yıllık sıcaklık değerleri 12 - 16°C arasındadır. Kivi meyvesinin yetiştirildiği bölgelerde aşırı soğuk ve don gibi hava koşulları uygun değildir. Bu şartlarda meyve ağaçları büyüyemeden zarar görüp ölürler. Kivi ağaçları ülkemizde genellikle Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu bölgelerin iklimsel özellikleri deniz seviyesinden yüksek, nem ve sıcaklık açısından uygun, bol yağışlı ve verimli toprakların bulunmasıdır.

