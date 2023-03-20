Avokado nerede yetişir, nasıl yetiştirilir? Avokado Türkiye'de yetişir mi, en çok hangi ülkede yetişir?

Bilimsel adı Persea americano olan avokado ağaçta yetişen bir meyve türüdür. Tüketilen kremsi beyaz kısımları dışında yeşil sert kabuklu ve iri çekirdeklidir. Avokado sağlıklı yağ açısından oldukça zengin ve besleyici meyvelerin başında gelir. İçeriğinden yer alan bol antioksidanla birlikte bağışıklık sistemine de oldukça faydalıdır. Son yıllarda popüler hâle gelen avokado mutfaktan kozmetik ürünlerine kadar birçok yerde görülüyor. Dünyada avokado yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı yer Meksika’dır. Arkasından Dominik Cumhuriyeti, Peru, Endonezya ve Kolombiya gelir. Avokado çoğu meyve ve sebzeden daha hassas bir üründür. Tropikal bir meyve olduğundan soğuk iklimlerde yetiştirilemez. Tüketiminin artmasıyla birlikte ülkemizde de avokado üretimi yapılmaya başlanmıştır.

Avokado nerede yetişir?

Avokado, tropikal ve subtropikal iklimlerde ortaya çıkan bir bitkidir. Avokado ağaçları, oldukça hassas olduğundan soğuktan, şiddetli rüzgarlardan ve stabil olmayan sıcaklıktan hemen etkilenebilen bir yapıya sahiptir. Avokado üretebilmek için sıcaklığın ortalama 21-24 derece arası olması gerekir. Bu sebeple en çok avokado üretimi Meksika’da yapılır. Avokado yetiştirilecek bölgenin şiddetli hava olayları olmayan bir yerde yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden Türkiye’de avokado yetiştiriciliği çoğunlukla Akdeniz Bölgesi’nde yapılır.

Avokado Türkiye'de yetişir mi?

Avokado Meksika mutfağında oldukça popüler ve 50’den fazla ülkenin tropikal iklimlerinde yetiştirilen bir meyvedir. Son yıllarda tüketimi yaygınlaşan meyvenin üretimi ülkemizde de yapılmaya başlanmıştır. Ancak tropikal bir meyve olduğundan her bölgede yetiştirilemiyor. Ülkemizde üretimine yeni yeni başlanmıştır. Türkiye’de Antalya ve Mersin’de avokado yetiştiriciliği görülüyor. Bu şehirler sıcaklık açısından uygun olduğu için avokado, muz, kivi gibi tropikal meyvelerin yetiştiriciliği oldukça başarılıdır. Bununla birlikte soğuktan fazla etkilenmeyen Rize gibi Doğu Karadeniz şehirlerinde de avokado yetiştirildiği biliniyor. Ülkemizdeki iklim koşulları sınırlı olduğundan avokado yetiştiriciliği sınırlı miktarda yapılıyor. Bu sebeple avokado ekonomik açıdan diğer meyve ve sebzelere göre daha pahalıdır.

Avokado en çok hangi ülkede yetişir?

Avokado yetiştiriciliği iklim sebebiyle her ülke tarafından yapılamıyor. Avokado ağaçları ılık ve güneşli iklimlerde daha başarılı yetiştirilmektedir. Bu sebeple, en çok tropikal iklimlerde yetişmektedir. Dünyada en fazla avokado üretilen ülke Meksika’dır. Meksika avokado üretimi için oldukça uygun bir iklime sahip olduğundan, mutfağında sık sık görülen bir meyvedir. En çok avokado üretilen diğer ülkeler ise Dominik Cumhuriyeti ve Peru’dur. Dünya genelinde avokado yetiştiriciliği sıralamasında, Türkiye 43. sırada yer alıyor.

Avokado nasıl yetiştirilir?

Avokado yetiştirmek için tohum veya avokado çekirdeği gerekir. Tohum olarak kullanılacak çekirdeğin taze olmasına dikkat edilmelidir. Bunun birlikte fazla olgunlaşmış ve çekirdeği siyahlaşmış avokado kullanılmamalıdır. Bu durum çürüdüğü anlamına gelir. Avokado yetiştirmek için çekirdeğinin filizlendirilmesi gerekiyor. Çekirdek su içerisinde bekletilerek filizlendirilir ve 15 cm kadar büyümesi beklenir. İstenen boyuta gelen filiz toprağa ekilir. Bu işlemlerden sonra toprağa ekilen avokado tohumu düzenli aralıklarla sulanmalıdır. 3 yıl boyunca büyüyen avokado ağacı meyve vermeye başlar.

Avokado ağacı saksıda yetişir mi?

Uygun şartlar ayarlanırsa avokado saksıda da büyüyebilir. Evde avokado yetiştirmek için mutlaka taze bir avokado çekirdeği edinilmelidir. Saksıda avokado yetiştirmek için aşağıdaki işlemler uygulanır:

Çekirdeğin zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde çıkarılması gerekir.

Çekirdek su ile yıkanarak meyve kalıntılarından temizlenir.

Başarılı bir ekim için 3-4 adet çekirdek kullanmak daha avantajlı olur.

Çekirdekler kürdanla delinir, böylece filizler daha kolay çıkar

Filizlendirme işlemi için çekirdek suya yerleştirilir.

Çekirdeğin güneşli bir alanda 1.5 ay bekletilmesi gerekir.

Bir buçuk ay bekleyen çekirdeklerin altı saçaklanır, üst kısmında ise filizler olur.

Çekirdekte büyümeye başlayan filizin 15 cm boyuna gelmesi beklenir.

Çekirdekten çıkan filiz yeterli boyuta geldiğinde zenginleştirilmiş bir toprağa dikilir.

Avokado ağacının nemli kalması için sık sık sulanması gerekir.

Avokado ağacı ne kadar sürede meyve verir?

Avokado fideleri dikim sonrasında 3 yıl düzenli olarak sulanmalıdır. Ağaç 3 yıl sonra meyve vermeye başlar. Ancak bir avokado ağacından tam verim alabilmek için 7 yıl beklemek gerekiyor. Ağaç 7 yılda tam olarak olgunlaşır ve daha fazla meyve vermeye başlar.



