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Kıyafet seçerken sakın bu hataları yapmayın! Ten rengine uygun olması için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günlük hayatta pek fark etmeseniz de ten renginiz size yakışan takıları ve giysileri çok etkiler. Ten renginizle uyumlu tercihler yaptığınızda ise çok daha ışıltılı ve uyumlu bir tarz yakalayabilirsiniz. Ten renginize uygun renk tonları ve kıyafet seçimleri hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar!

Kıyafet seçerken sakın bu hataları yapmayın! Ten rengine uygun olması için...

Ten renginize uygun kıyafet seçimlerini açıklamadan önce bir noktaya değinmekte fayda var. Cildinizin rengi kadar cilt alt tonunuz da önemlidir. Sıcak cilt alt tonuna sahip kişiler altın rengi, sarı, dore, turuncu gibi sıcak renklerle uyum sağlarlar. Soğuk cilt alt tonuna sahip kişiler ise daha pastel maviler, morlar ve pembelerle uyum yakalarlar. Cilt alt tonunuzu bilmiyorsanız altın ve gümüşle test yapabilirsiniz. Eğer cildinizde sarı altın takılar daha çok ışıldıyorsa sıcak alt tona, gümüş ve beyaz altın takılar daha çok ışıldıyorsa soğuk alt tona sahipsiniz demektir.

ESMER VE KOYU TENLER

Esmer bir tene sahipseniz uzak durmanız gereken ilk şey koyu renk karışımlarına sahip kıyafetlerdir. Çikolata rengi teninizi ön plana çıkarmak için kırmızılar, yeşiller ve sarılar kullanabilirsiniz. Ten renginize çok yakın kahvelerden, lacivertlerden ve çok fazla siyahtan da kaçınmalısınız. Ten renginizi daha da koyulaştıracak parçalar değil, ön plana çıkaracak tasarımlar tercih etmelisiniz. Koyu tenler için zıtlık yaratmak da çok etkili sonuçlar doğurur. Beyaz bir elbiseyle birlikte kullanacağınız altın detaylar teninizin güneş altında ışıldamasını sağlar. Cildinizin karanlık ve cansız görünmesini önlemek için çok salaş kıyafetlerden ve yüzünüze dökülen saç modellerinden uzak durmalısınız.

BEYAZ VE AÇIK TENLER

Beyaz ten kıyafet seçimi açısından esmerler kadar şanslı değildir çünkü beyaz tenli insanların en büyük problemi sıklıkla soluk ve cansız görünür. Bu sebeple, kıyafet tercihlerinizi renklendirmekte fayda var. Uzak durmanız gereken renkler ise beyazlar, açık sarılar ve ten renginize yakın kremler. Esmer tenlerin aksine siyah, lacivert ve kahveler cildinizin mermer gibi görünmesini sağlayarak ihtişamlı bir tarz ortaya koymanıza yardımcı olur. Ayrıca, kıyafet seçiminde saç ve göz renginizi de avantaja çevirebilirsiniz. Kızıl saçlı iseniz kiremit, mercan gibi tonlar minimal düzeyde harikalar yaratabilir.

BUĞDAY TENLER

Ülkemizde en yaygın görülen ten renklerinden biri olan buğday tenler renk seçimi açısından hem şanslı hem de şanssız sayılabilirler. Hemen hemen her renge uyum sağlasa da buğday tenler tüm renklerin sıcak tonlarını tercih etmelidir. Pastel ve soğuk bir pudra yerine sıcak bir pembe teninizle daha çok uyum sağlayacaktır. Buğday tenliler de beyaz tenliler gibi farklı renkleri barındıran kıyafetleri bir arada rahatlıkla kullanabilirler. Yeşilin pek çok tonu da buğday tenliler için idealdir.

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