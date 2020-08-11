Kıyafet seçerken sakın bu hataları yapmayın! Ten rengine uygun olması için...

Ten renginize uygun kıyafet seçimlerini açıklamadan önce bir noktaya değinmekte fayda var. Cildinizin rengi kadar cilt alt tonunuz da önemlidir. Sıcak cilt alt tonuna sahip kişiler altın rengi, sarı, dore, turuncu gibi sıcak renklerle uyum sağlarlar. Soğuk cilt alt tonuna sahip kişiler ise daha pastel maviler, morlar ve pembelerle uyum yakalarlar. Cilt alt tonunuzu bilmiyorsanız altın ve gümüşle test yapabilirsiniz. Eğer cildinizde sarı altın takılar daha çok ışıldıyorsa sıcak alt tona, gümüş ve beyaz altın takılar daha çok ışıldıyorsa soğuk alt tona sahipsiniz demektir.

ESMER VE KOYU TENLER

Esmer bir tene sahipseniz uzak durmanız gereken ilk şey koyu renk karışımlarına sahip kıyafetlerdir. Çikolata rengi teninizi ön plana çıkarmak için kırmızılar, yeşiller ve sarılar kullanabilirsiniz. Ten renginize çok yakın kahvelerden, lacivertlerden ve çok fazla siyahtan da kaçınmalısınız. Ten renginizi daha da koyulaştıracak parçalar değil, ön plana çıkaracak tasarımlar tercih etmelisiniz. Koyu tenler için zıtlık yaratmak da çok etkili sonuçlar doğurur. Beyaz bir elbiseyle birlikte kullanacağınız altın detaylar teninizin güneş altında ışıldamasını sağlar. Cildinizin karanlık ve cansız görünmesini önlemek için çok salaş kıyafetlerden ve yüzünüze dökülen saç modellerinden uzak durmalısınız.