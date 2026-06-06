Kıyafet seçimlerine göre senin stilin ne kadar kusursuz?

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Sabah uyandın ve çok önemli bir görüşmen var. Kombinini neye göre seçersin?
Günler öncesinden kafamda hazırdır, ütüsüne kadar her şey kusursuz olmalı.
O anki ruh halime ve enerjime göre tamamen doğaçlama seçerim.
En güvendiğim, beni asla yarı yolda bırakmayan o kurtarıcı parçayı giyerim.
Moda olan ve dikkat çekecek en yeni parçamı kombinlerim.
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Alışverişe çıktığında seni en çok etkileyen şey nedir?
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Bir davete giderken ilk düşündüğün şey nedir?
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Ayakkabı seçerken hangisini tercih edersin?
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Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
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Kombinini tamamlamak için en sık kullandığın aksesuar nedir?
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Dolabında yer açman gerekse hangisini ilk elersin?
Eski moda parçaları atarım.
Rahatsız kıyafetleri elerim.
Az kullandıklarımı aradan çıkartırım.
Renk uyumu olmayanlara yer yok!
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Son olarak bu kumaşlardan hangisini daha çok tercih edersin?