Kıyafet seçimlerine göre senin stilin ne kadar kusursuz?

1/8 Sabah uyandın ve çok önemli bir görüşmen var. Kombinini neye göre seçersin? Günler öncesinden kafamda hazırdır, ütüsüne kadar her şey kusursuz olmalı. O anki ruh halime ve enerjime göre tamamen doğaçlama seçerim. En güvendiğim, beni asla yarı yolda bırakmayan o kurtarıcı parçayı giyerim. Moda olan ve dikkat çekecek en yeni parçamı kombinlerim.

2/8 Alışverişe çıktığında seni en çok etkileyen şey nedir? Renk Kalıp Rahatlık Moda olması

3/8 Bir davete giderken ilk düşündüğün şey nedir? Şıklık Rahatlık Dikkat çekmek Uyumluluk

4/8 Ayakkabı seçerken hangisini tercih edersin? Sneaker Topuklu ayakkabı Loafer Bot

5/8 Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın? Çok sıkı takipçisiyim. Kendi yolumu çizerim. Kararsızım. Fazla ilgilenmem.

6/8 Kombinini tamamlamak için en sık kullandığın aksesuar nedir? Saat Çanta Gözlük Kolye

7/8 Dolabında yer açman gerekse hangisini ilk elersin? Eski moda parçaları atarım. Rahatsız kıyafetleri elerim. Az kullandıklarımı aradan çıkartırım. Renk uyumu olmayanlara yer yok!