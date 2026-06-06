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Kıyafet seçimlerine göre senin stilin ne kadar kusursuz?

Dolabını açtığında karşına çıkan parçalar aslında senden çok daha fazla şey anlatıyor! Peki senin stil anlayışın ne kadar güçlü? Günlük seçimlerinden alışveriş alışkanlıklarına kadar vereceğin cevaplarla moda konusunda ne kadar kusursuz bir çizgide ilerlediğini ortaya çıkarıyoruz.

Kıyafet seçimlerine göre senin stilin ne kadar kusursuz?

Hazırsan başlıyoruz! 👇

Kıyafet seçimlerine göre senin stilin ne kadar kusursuz?

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Sabah uyandın ve çok önemli bir görüşmen var. Kombinini neye göre seçersin?

Sabah uyandın ve çok önemli bir görüşmen var. Kombinini neye göre seçersin?
Günler öncesinden kafamda hazırdır, ütüsüne kadar her şey kusursuz olmalı.
O anki ruh halime ve enerjime göre tamamen doğaçlama seçerim.
En güvendiğim, beni asla yarı yolda bırakmayan o kurtarıcı parçayı giyerim.
Moda olan ve dikkat çekecek en yeni parçamı kombinlerim.
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Alışverişe çıktığında seni en çok etkileyen şey nedir?

Alışverişe çıktığında seni en çok etkileyen şey nedir?
Renk
Kalıp
Rahatlık
Moda olması
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Bir davete giderken ilk düşündüğün şey nedir?

Bir davete giderken ilk düşündüğün şey nedir?
Şıklık
Rahatlık
Dikkat çekmek
Uyumluluk
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Ayakkabı seçerken hangisini tercih edersin?

Sneaker
Topuklu ayakkabı
Loafer
Bot
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Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın?

Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
Çok sıkı takipçisiyim.
Kendi yolumu çizerim.
Kararsızım.
Fazla ilgilenmem.
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Kombinini tamamlamak için en sık kullandığın aksesuar nedir?

Saat
Çanta
Gözlük
Kolye
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Dolabında yer açman gerekse hangisini ilk elersin?

Dolabında yer açman gerekse hangisini ilk elersin?
Eski moda parçaları atarım.
Rahatsız kıyafetleri elerim.
Az kullandıklarımı aradan çıkartırım.
Renk uyumu olmayanlara yer yok!
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Son olarak bu kumaşlardan hangisini daha çok tercih edersin?

Son olarak bu kumaşlardan hangisini daha çok tercih edersin?
Keten
Pamuk
Denim
Saten
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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