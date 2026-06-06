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En zorlandığın ev işini seç, senin gizli yeteneğini bulalım!

Ev işleri... Herkes için başka bir anlamı var. Aslında en çok nefret ettiğin, yaparken ruhunu teslim ettiğin o ev işi, senin hayata karşı duruşun ve bilinçaltındaki dehan hakkında çok şey söylüyor!

En zorlandığın ev işini seç, senin gizli yeteneğini bulalım!

Şimdi dürüstçe seçimlerini yap ve içindeki o bastırılmış gizli yeteneği keşfet!👇

En zorlandığın ev işini seç, senin gizli yeteneğini bulalım!

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Pazar sabahı uyandın ve mutfaktaki o dağ gibi birikmiş bulaşıkları gördün. İlk tepkin ne olur?

Pazar sabahı uyandın ve mutfaktaki o dağ gibi birikmiş bulaşıkları gördün. İlk tepkin ne olur?
"Aman canım akşam yıkarım" der, kapıyı kapatır kaçarım.
Müziği son ses açar, ağlaya ağlaya o tepeyi fethederim.
Hemen bir strateji geliştiririm, önce bardaklar, en son tavalar!
Gider kendime dışarıdan kahve söylerim, bulaşıklar beni bağlamaz.
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Evdeki tozlarla olan ilişkin hangisine daha çok benziyor?

Evdeki tozlarla olan ilişkin hangisine daha çok benziyor?
Köşe kapmaca gibi, ben görmezsem onlar da beni görmez.
Tam bir meydan savaşı! Parmak testi yapmadan o odadan çıkmam.
Daha toz bezini görmeden hapşırmaya başlarım.
Bu tozlar da evin yaşanmışlığını gösteriyor diyerek felsefi yaklaşıyorum.
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Dağınık bir oda gördüğünde ilk olarak nereyi toplarsın?

Dağınık bir oda gördüğünde ilk olarak nereyi toplarsın?
Masayı toplarım.
Yatağı toplarım.
Yerdekileri toplarım.
Dolapları toplarım.
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Sana göre bunlardan hangisi daha yorucu?

Çamaşır katlamak
Toz almak
Cam silmek
Yer silmek
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Hayatının en büyük kabusunu seç desek, hangisi ipi göğüsler?

Hayatının en büyük kabusunu seç desek, hangisi ipi göğüsler?
Nevresim kılıfını tek başına yorgana geçirmeye çalışmak.
Buzdolabının arkasına kaçan o gizemli şeyi temizlemek.
Ütü masasını kurmak ve o bitmek bilmeyen kırışıklıklarla savaşmak.
Banyodaki derz aralarını diş fırçasıyla fırçalamak.
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Çamaşır sepeti dolduğunda ne yaparsın?

Çamaşır sepeti dolduğunda ne yaparsın?
Hemen makineyi çalıştırırım.
Biraz daha dolmasını beklerim.
Hatırlatılınca yaparım ancak.
Son ana bırakırım.
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Evde en düzenli tuttuğun alan hangisi?

Mutfak
Yatak odası
Çalışma masası
Banyo
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Son olarak, ev işi denince aklına gelen ilk duygu hangisi?

Son olarak, ev işi denince aklına gelen ilk duygu hangisi?
Kaçış ve özgürlüğün kısıtlanması.
Zorunluluk ve hayatın acı gerçekleri.
Öfke ve isyan bayrağını çekme isteği.
Uyku bastırması ve anında gelen tembellik.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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