En zorlandığın ev işini seç, senin gizli yeteneğini bulalım!

1/8 Pazar sabahı uyandın ve mutfaktaki o dağ gibi birikmiş bulaşıkları gördün. İlk tepkin ne olur?

"Aman canım akşam yıkarım" der, kapıyı kapatır kaçarım. Müziği son ses açar, ağlaya ağlaya o tepeyi fethederim. Hemen bir strateji geliştiririm, önce bardaklar, en son tavalar! Gider kendime dışarıdan kahve söylerim, bulaşıklar beni bağlamaz.