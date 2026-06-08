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Dayanıklılık testi: Zorlu kirler karşısında ne kadar sabırlısın?

Kirler zor olabilir ama biz de o kadar kolay sayılmayız! Zorlu kirler karşısındaki sabrını ölçtüğümüz testimize hemen başla!

Dayanıklılık testi: Zorlu kirler karşısında ne kadar sabırlısın?

Sabır testi gibi bir şey hazırladık!

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Ocakta unuttuğun tencerenin dibi tuttu diyelim. Bu görüntü karşısında ne yapardın?

Ocakta unuttuğun tencerenin dibi tuttu diyelim. Bu görüntü karşısında ne yapardın?
Çöpe atardım valla hiç uğraşamam.
İçine sıcak su ve karbonat koyup sabaha kadar bekletirdim.
Telle kazımaya başlardım. Tencereler çok pahalı.
Makineye atardım. Çıkmazsa kendi problemi.
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Açık renk bir halı aldığının ilk günü üzerine vişne suyu döküldü diyelim. Sence o anki ruh halin nasıl olur?

Açık renk bir halı aldığının ilk günü üzerine vişne suyu döküldü diyelim. Sence o anki ruh halin nasıl olur?
Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissederdim. Eziyet!
Çöpe atardım.
Olur öyle şeyler. Yıkamaya gönderirdim.
Fırçayla lekeye dalardım. Yeni almışım sonuçta.
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Banyo temizliği yaparken aşağıdaki görsellerden hangisi seni daha çok çileden çıkarıyor?

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Gece çok yorgunsun ama mutfakta tezgahı kaplayan bulaşıklar var. Onları sabaha bırakmak seni rahatsız eder mi sence?

EVET
HAYIR
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Şimdi de şunu soralım: Fırının içindeki kurumuş yağ lekeleriyle yüzleşmek sana ne hissettiriyor?

Şimdi de şunu soralım: Fırının içindeki kurumuş yağ lekeleriyle yüzleşmek sana ne hissettiriyor?
Yağ çözücüyü sıkıp kaçıyorum. Kötü hissediyorum...
Nereden çıkardınız yağ biriktiğini? Düzenli sildiğim için hep tertemiz kalıyor.
Kapağını kapatınca görünmüyor deyip pek takılmıyorum.
Eldivenleri takıp yağlarla savaşmak bana terapi gibi geliyor.
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Böyle bir görüntüyle karşılaştın. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

Böyle bir görüntüyle karşılaştın. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz?
Bir şey düşünmeme gerek mi var? Bulaşık sonuçta, yıkanır.
Kim yaşıyor bu evde ya?
Ay fenalık bastı...
Hepsi hemen makineye!
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Sence sadece çamaşır suyu ve kireç sökücüyle bir ev temizlenir mi?

EVET
HAYIR
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Zorlu bir kirle savaşırken işler inada bindi diyelim. Sence pes etme noktan neresi olur?

Zorlu bir kirle savaşırken işler inada bindi diyelim. Sence pes etme noktan neresi olur?
İki dakika ovaladıktan sonra çıkmıyorsa salarım gitsin.
Kolum kopana kadar denerim. Pes etmek yok.
Bütün temizlik malzemeleri ne güne duruyor?
Profesyonel birini çağırıp keyfime bakarım.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam
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