Dayanıklılık testi: Zorlu kirler karşısında ne kadar sabırlısın?

Sabır testi gibi bir şey hazırladık!

1/8 Ocakta unuttuğun tencerenin dibi tuttu diyelim. Bu görüntü karşısında ne yapardın? Çöpe atardım valla hiç uğraşamam. İçine sıcak su ve karbonat koyup sabaha kadar bekletirdim. Telle kazımaya başlardım. Tencereler çok pahalı. Makineye atardım. Çıkmazsa kendi problemi.

2/8 Açık renk bir halı aldığının ilk günü üzerine vişne suyu döküldü diyelim. Sence o anki ruh halin nasıl olur? Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissederdim. Eziyet! Çöpe atardım. Olur öyle şeyler. Yıkamaya gönderirdim. Fırçayla lekeye dalardım. Yeni almışım sonuçta.

3/8 Banyo temizliği yaparken aşağıdaki görsellerden hangisi seni daha çok çileden çıkarıyor?

4/8 Gece çok yorgunsun ama mutfakta tezgahı kaplayan bulaşıklar var. Onları sabaha bırakmak seni rahatsız eder mi sence? EVET HAYIR

5/8 Şimdi de şunu soralım: Fırının içindeki kurumuş yağ lekeleriyle yüzleşmek sana ne hissettiriyor? Yağ çözücüyü sıkıp kaçıyorum. Kötü hissediyorum... Nereden çıkardınız yağ biriktiğini? Düzenli sildiğim için hep tertemiz kalıyor. Kapağını kapatınca görünmüyor deyip pek takılmıyorum. Eldivenleri takıp yağlarla savaşmak bana terapi gibi geliyor.

6/8 Böyle bir görüntüyle karşılaştın. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Bir şey düşünmeme gerek mi var? Bulaşık sonuçta, yıkanır. Kim yaşıyor bu evde ya? Ay fenalık bastı... Hepsi hemen makineye!

7/8 Sence sadece çamaşır suyu ve kireç sökücüyle bir ev temizlenir mi? EVET HAYIR