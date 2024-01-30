Kıyafeti uygunsuz bulununca spor salonundna kovuldu! "Çok dikkat dağıtıcı olduğumu söylediler"

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Leon bölgesinde model Azucar Alejandra, yerel spor salonunda yaşadığı bir sorundan söz edince viral olmayı başardı. Herkes gibi spor yaptığı sırada spor sütyeni ve bir tayt tercih ettiğini ifade eden Alejandra, bir yetkilinin yanına gelerek diğer spor yapanların dikkatini çektiğini söylediğini dile getirdi. Yetkili Alejandra için bir tişört giymesi ya da dışarı çıkması seçeneklerini sundu.

TİKTOK'TAN İSYAN ETTİ

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Alejandra duruma isyan edince sosyal medyanın tepkisini çekti. Spor salonundakilerin kıyafeti nedeniyle kendisini eleştirdiğini söyleyen Alejandra, "Bunlar benim antrenman kıyafetlerim ve bana bu şekilde antrenman yapamayacağımı, fazladan bir parça kıyafet giymem gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin haksızlığa uğradığını söyleyerek onu destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, " Spor salonunun bu şekilde antrenman yapmana izin vermemesi çok kötü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğitmenlerin dikkatini dağıtıyorsunuz. Bunun bir spor üstü olduğunu düşünmüyorum" yorumunu ekledi.