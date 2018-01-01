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Kıyafetlerdeki salça lekesi nasıl çıkar?

Kıyafetlerdeki salça lekesi nasıl çıkar?

Kıyafetlerdeki salça lekesi nasıl çıkar?

Yemeklerimize lezzet ve renk katmak amacıyla domates veya biberden hazırlanan sos olan salça kimi zaman da sıkıntılı anlar yaşamamıza neden olur.

Yemeğe verdiği lezzet nedeniyle özellikle tencere yemeklerinin vazgeçilmezi olan salça içerdiği doğal boyadan dolayı çıkması zor ve zaman alan bir lekedir. Bu nedenle salça lekesini dağıtmadan çıkarmak gerekir.

Salça lekesini doğal yollardan çıkarmanın püf noktaları

Yemek yerken veya hazırlarken üzerimize sıçrayan salça en kısa zamanda temizlenmezse kalıcı lekele bırakabilir. Bu nedenle lekeye en hızlı şekilde müdahale etmek gerekir.

Salça üzerinize döküldüğünde kurumadan bir peçeteyle hemen salçayı alın. Peçeteyi bastırarak lekeyi dağıtmamalı, sadece lekeli bölgeden salçayı temizlemelisiniz.

Salça lekesi kıyafetimize bulaştıysa o bölgeyi ovmaktan kaçınılmalıdır çünkü ovmak lekeyi yok etmek yerine etki ettiği bölgeyi büyütür.

Bulaşık deterjanı dökün

Kıyafetinize salça döküldüğü zaman, kıyafetinizi hemen çıkarın ve lekenin üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün. 5 dakika bulaşık deterjanını beklettikten sonra ılık suyla sadece lekeli bölgeyi çamaşır yıkar gibi çitileyin.

Soğuk suda bekletin

Salça lekesini temizleyen diğer bir yöntem ise, kıyafeti ters çevirip bir müddet soğuk suda bekletmektir. Sadece lekeli kısmı soğuk suda bekletmeniz yeterlidir. Evinizde buz parçası varsa sadece lekenin üzerine buz koyabilirsiniz. Buz eridikçe kıyafetin dokusuna nüfuz edecek ve salça lekesini yok edecektir.

Tuz dökün

Dökülen salçanın fazlalığını bölgeden aldıktan sonra bir miktar tuzu lekenin üzerine dökün. Tuz erimeye ve kıyafetin derinliklerine işlemeye başlar. Tuz yüzeyde yok olana kadar bekleyin, bu süre yaklaşık 20 dakika kadardır. Sonrasında kıyafetinizi makinede yıkayın. Tuz uygulaması sayesinde salça parçacıklarının giysinizin dokusuna işlememesini sağlar, salçanın kırmızı renginin yok olmasında etkilidir.

Halıdaki Salça Lekesini Neler Çıkarır?

Halıdaki salça lekesi, leke sınıfındaki en büyük lekelerden biridir. Özellikle de beyaz ve gri tonlarında bulunan halıların en baş düşmanıdır. Özellikle de kurumuş salça lekesi en zor çıkan lekelerdendir. Eğer lekeye erken müdahale etmek istiyorsanız, leke kurumadan kurumuş salça olmadan, müdahale etmek daha doğru olacaktır. Dökülen salça lekesi kesinlikle ovulmamalıdır. Ovulan ıslak salça ya da ketçap lekesi, ovalandıkça daha da içeri işler. Böyle bir durumda hemen salça dökülen bölgeye soğuk su uygulanmalıdır.

Uygulanan bu yöntem sayesinde, lekeniniz halınızın içine sızmadan temizleme imkânı bulmuş olursunuz. Bu işlem sadece domates salçası için ya da kurumuş domates salçası lekesi için geçerli değildir. Yapılan bu işlemi biber salçası ya da kurumuş biber ve domates salçası için geçerlidir.

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