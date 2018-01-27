KADIN

Kıyafetlerinizi yeni gösterecek 9 basit yol

Kıyafetlerinizi yeni gösterecek 9 basit yol

Kıyafetlerinizi yeni gösterecek 9 basit yol

Severek aldığımız ve uzun zaman giymeyi hayal ettiğimiz kıyafetlerin yıpranması, renginin solması, eskimesi veya zarar görmesi çoğumuzu üzer.

Hepimiz kıyafetlerimizin ilk günkü gibi görünmesini isteriz. Ancak birkaç yıkama ve kısa bir zaman sonra gördüğümüz değişiklikler sonucu belki de onları kullanamaz hale geliriz.

Öyle ki, sık sık bu nedenlerle yeni kıyafet almak ve yüksek miktarda paralar harcamak durumunda kalırız.

Siz de kıyafetlerinizin kısa zamanda eskimesini ve solmasını istemiyorsanız birkaç basit hileye başvurabilirsiniz;

- Sadece kirliyken yıkayın

Kimileri bir kere giydiği kıyafetleri hemen kirli sepetine atar. Oysa kıyafetleri yıkamak için giyilme sayısına değil kirlenip kirlenmediğine bakın. Unutmayın ki, kıyafetlerinizi ne kadar sık yıkarsanız o kadar çabuk eskir.

- Çamaşır makinesini fazla doldurmayın

Makineyi ne kadar doldurduğunuz önemlidir. Doğru oranda deterjan ve su kullanılması doluluk oranına bağlıdır. Eğer çamaşır makinenizi gereğinden fazla doldurursanız kıyafetleriniz temizlenmeyecek ve tam olarak korunamayacaktır.

- İlk yıkamada dikkatli olun

Kıyafetinizi ilk yıkadığınız an çok önemlidir. Yıkarken üzerinde belirtilen etiketi dikkatlice okuyun. Belirtilen önerilere uymaya çalışın. Aksi halde kumaşa zarar verebilirsiniz.

- Soğuk su kullanın

Kullandığınız suyun sıcaklığı önemlidir. Yüksek ısıdaki su kıyafetlere zarar verdi. Soğuk suyun kıyafetlerin yeni ve iyi durumda sağlayacağını unutmayın.

- Beyaz ve koyu renkleri ayırın

Beyaz kıyafetlerde kumaşın cinsini koruyup yeni gibi göstermeye ihtiyaç varken, renkli kıyafetlerde ise renkleri kaybetmemesi önemlidir. Yıkama esnasında bu ayrımı yapmaya dikkat edin.

- Fermuarları çekin

Fermuarları kıyafetleri yıkarsan fermuarı kapatmayı unutmayın. Aksi halde yıkama sırasında fermuar diğer kıyafetlere takılıp zarar verebilir. Fermuar dişleri zarar görebilir.

- Ceplerini kontrol edin

Yıkama sırasında cep kontrolü yapmayı unutmayın. Ceplerde unutulan bozuk para, metal eşyalar veya renkli kağıtlar zararlı olabilir. Yıkama sırasında bu metaller diğer kıyafetlere zarar verebilir, boyalar kıyafetlerin rengini değiştirebilir.

- Doğal ürünler en iyisidir

Deterjanlar, beyazlatıcılar veya yumuşatıcılar kıyafetler için yıpratıcı ve zarar verici olabilir. Kıyafetlerinizi uzun zaman en iyi durumda kullanmak istiyorsanız yıkama sürecine müdahale edin. Yumuşatıcı yerine daha doğal olan elma sirkesi kullanın.

- Kıyafetlerin yaka ve kol kısımlarına dikkat edin

Kıyafetlerinizi çamaşır makinesine atmadan önce yaka ve kol kısımlarına biraz karbonat ve sirke dökün. Böylece, bu bölgelerde biriken yağlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

Bu yöntem, kıyafetlerinizin daha iyi temizlenmesini ve aldığınız gün gibi yeni kalmasını sağlar.

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