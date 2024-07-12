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    4. Kıyafetsiz dolaşmayı tercih ettiğini söyleyerek natüralizmi savundu! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    Kıyafetsiz dolaşmayı tercih ettiğini söyleyerek natüralizmi savundu! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 10:52
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    ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Steph Sinn, sosyal medya paylaşımlarında mümkün olduğunca çıplak bir hayat yaşamayı seçtiğini dile getirerek natüralizmi savundu. 31 yaşındaki fenomen, "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk" diyerek çıplak bir hayat yaşamaya karar verdiğini ve bunun özgürleştirici olduğunu dile getirdi.

    Kıyafetsiz dolaşmayı tercih ettiğini söyleyerek natüralizmi savundu! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    İnsanların doğduğunda çıplak bir şekilde dünyaya geldiğini ifade eden fenomen isim toplumsal kuralların onları kıyafet giymeye zorlanmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ederek duruma sitem etti.

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    Sinn, hepimizin doğduktan sonra çıplak bedenlerimizin sadece cinsellik için olduğuna inanmaya şartlandırıldığımızı ve bunun da insanların kıyafet giymesine yol açtığını ileri sürdü. Toplumsal olarak kıyafet giymek zorunda kaldığı ortamların bulunduğunu söyleyen Sinn, "Sütyen ve iç çamaşırı giymiyorum. Oldukça açık bir evde büyüdüm. Bahçemizde çıplak bir şekilde oyun oynadığım anılarımı unutamıyorum" dedi.

    Ailesinin çıplaklık konusunda endişeleri olmasına rağmen kendisini desteklediğini dile getiren Sinn, yaşam tarzı seçimleri konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle önemsediği birkaç arkadaşıyla yollarını ayırmak zorunda kaldığını açıkladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya naturel
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