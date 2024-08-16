Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 'Kıyamet habercisi' olarak biliniyordu! Depremden sadece 2 gün önce görüldü... Nadir görülüyor: 3.6 metre büyüklüğünde

    'Kıyamet habercisi' olarak biliniyordu! Depremden sadece 2 gün önce görüldü... Nadir görülüyor: 3.6 metre büyüklüğünde

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 14:41
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kıyılarında halk arasında 'kıyamet habercisi' olarak bilinen kürek balığı görüldü. Ölü kürek balığının bulunması halkta büyük panik yaratırken balığın görülmesinden 2 gün sonra Los Angeles 4.6 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı.

    'Kıyamet habercisi' olarak biliniyordu! Depremden sadece 2 gün önce görüldü... Nadir görülüyor: 3.6 metre büyüklüğünde

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego bölgesinin La Jolla Koyu'nda kano ve şnorkelli dalış yapan bir çift 3.6 metre büyüklüğünde kürek balığı keşfetti. Halk arasında 'kıyamet balığı' olarak bilinen ölü bri kürek balığının görülmesi büyük paniğe neden oldu. Balığın ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken otopsi yapılacağı ifade edildi.

    1

    Yaklaşan depremlerin habercisi olduğu söylenen 3,6 metrelik kürek balığı ölüsü kehanet vaadini yerine getirdi ve keşfinden sadece iki gün sonra Los Angeles 4.6 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

    Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

     Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

     Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

    Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

     Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

    Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    deprem Kaliforniya kehanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İzmir'de orman yangını! Uyarı geldi: Bölgeyi boşaltın

    İzmir'de orman yangını! Uyarı geldi: Bölgeyi boşaltın

    Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    5 kişilik hesabı paylaştı! "Gırtlağımıza kadar yedik"

    5 kişilik hesabı paylaştı! "Gırtlağımıza kadar yedik"

    Mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi

    Mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi

    Göğüslerini çiçek motifiyle kapattı! Kıvırttıkça kıvırdı

    Göğüslerini çiçek motifiyle kapattı! Kıvırttıkça kıvırdı

    Sıcaklardan bunalınca tül kıyafetler giydi! "İçinde bir şey yok mu?"

    Sıcaklardan bunalınca tül kıyafetler giydi! "İçinde bir şey yok mu?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

    Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

    Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.