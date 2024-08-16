'Kıyamet habercisi' olarak biliniyordu! Depremden sadece 2 gün önce görüldü... Nadir görülüyor: 3.6 metre büyüklüğünde

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego bölgesinin La Jolla Koyu'nda kano ve şnorkelli dalış yapan bir çift 3.6 metre büyüklüğünde kürek balığı keşfetti. Halk arasında 'kıyamet balığı' olarak bilinen ölü bri kürek balığının görülmesi büyük paniğe neden oldu. Balığın ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken otopsi yapılacağı ifade edildi.

Yaklaşan depremlerin habercisi olduğu söylenen 3,6 metrelik kürek balığı ölüsü kehanet vaadini yerine getirdi ve keşfinden sadece iki gün sonra Los Angeles 4.6 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı.