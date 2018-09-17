Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, limana avladıkları bol miktardaki palamutla döndü.
Balıkçılar tarafından avlanan ve teknelerle limana getirilerek burada kasalara konulan palamutlar tanesi 5 ila 10 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığında son günlerde biraz düşüş olduğunu söyledi.
Bunun nedeninin palamudun bir göç balığı olmasından kaynaklandığını vurgulayan Tuncer, "Palamut hiçbir zaman belirli bir bölgede kalmıyor, sürekli olarak yer değiştiriyor." dedi.
Kıyı balıkçılarının çapari yöntemiyle avcılık yaptıklarına işaret eden Tuncer, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız Sinop açıklarında şans eseri palamut sürüsüne denk gelmişler. Çok şükür güzel bir avcılık yaparak limana döndüler. Deniz suyu sıcaklığının giderek düşmesi palamut ve diğer balıkların avının artmasına neden olacaktır. Biz öyle düşünüyoruz. Çünkü su ne kadar çok soğuk olursa balıklar kıyıya o kadar yakın bölgelerde olurlar. Palamut avcılığı bugünlerde biraz kısır geçse de ilerleyen günlerde artacaktır."
Tuncer, palamudun Karadeniz'deki turunu tamamlamaya çalıştığını belirterek, "Doğu tarafına yönelen palamut tekrar geri dönerek bölgemizde bollaşacaktır. Ülkemiz karasularını terk etmesi yaklaşık üç ayı bulacaktır." diye konuştu.
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